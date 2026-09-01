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CIMI360 movimenta 650 milhões de reais em dois dias no Rio

Evento colocou 2 bilhões de reais em ativos à venda e reuniu 8,6 mil participantes, incluindo 1,4 mil estrangeiros

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 10h00 | Atualizado em 1 set 2026, 10h31
Um homem de terno cinza discursa em um palco iluminado para uma grande plateia em um evento noturno. Telões laranja exibem CIMI360 e a imagem do palestrante. O público, com celulares erguidos, assiste atento sob a estrutura metálica do teto
CIMI360 (Divulgação/Divulgação)
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CIMI360 movimenta 650 milhões de reais em dois dias no Rio Priorizar nos meus resultados Google

O CIMI360 movimentou 650 milhões de reais em negócios em apenas dois dias no Rio de Janeiro. O montante equivale a quase um terço dos 2 bilhões de reais em imóveis e ativos de bancos colocados à disposição de corretores durante o evento, realizado nos dias 27 e 28 de agosto.

A terceira edição reuniu 8,6 mil participantes, dos quais 1,4 mil vieram de 43 países — cerca de 16% do público. O evento contou ainda com 200 palestrantes, 96 oficinas e 64 estandes. Em 2027, o CIMI360 deixa o Rio e será realizado em Brasília, no ano em que a profissão de corretor de imóveis completa 65 anos.

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