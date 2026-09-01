CIMI360 movimenta 650 milhões de reais em dois dias no Rio
Evento colocou 2 bilhões de reais em ativos à venda e reuniu 8,6 mil participantes, incluindo 1,4 mil estrangeiros
O CIMI360 movimentou 650 milhões de reais em negócios em apenas dois dias no Rio de Janeiro. O montante equivale a quase um terço dos 2 bilhões de reais em imóveis e ativos de bancos colocados à disposição de corretores durante o evento, realizado nos dias 27 e 28 de agosto.
A terceira edição reuniu 8,6 mil participantes, dos quais 1,4 mil vieram de 43 países — cerca de 16% do público. O evento contou ainda com 200 palestrantes, 96 oficinas e 64 estandes. Em 2027, o CIMI360 deixa o Rio e será realizado em Brasília, no ano em que a profissão de corretor de imóveis completa 65 anos.