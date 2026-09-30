Cimed leva sucesso labial ‘Carmed’ a Portugal e planeja faturamento de um milhão de euros

Ler Resumo





A Cimed anuncia a expansão internacional do famoso protetor labial Carmed, que desembarca em Portugal com a nova marca Flavy. A empresa projeta faturar 1 milhão de euros no primeiro ano da operação, replicando a estratégia de sucesso e as colaborações que impulsionaram um crescimento de 1.204% no Brasil em 2023.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Cimed anunciou nesta quarta-feira, 30, a expansão internacional de uma de suas principais marcas. Conhecido no Brasil como Carmed, o protetor labial desembarca em Portugal com outro nome: Flavy. A companhia projeta faturar 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais, no primeiro ano da operação no país.

A mudança faz parte da estratégia da Cimed para levar a marca a outros mercados. Flavy será o nome utilizado na atuação internacional, enquanto o portfólio manterá os produtos, colaborações e tendências que ajudaram a popularizar Carmed no Brasil.

Segundo Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed e head de Carmed e Flavy, a nova identidade foi desenvolvida justamente para facilitar a expansão internacional e dialogar com consumidores de diferentes países. “É uma nova marca, mas que preserva a essência, a inovação e a capacidade de antecipar tendências que transformaram Carmed em um fenômeno no Brasil, além de levar aos consumidores internacionais os mesmos produtos que já conquistaram o público brasileiro”, afirma. Em Portugal, a Flavy será vendida com exclusividade pela Wells, rede portuguesa especializada em beleza e cosméticos que possui mais de 300 lojas no país.

A estreia contará com cinco versões já conhecidas dos consumidores brasileiros. O portfólio inclui as colaborações com a Fini, nos aromas Jelly Kisses (Beijos) e Jelly Teeth (Dentaduras), a parceria de açaí com a Oakberry e as versões Maçã do Amor e Água de Coco.

Continua após a publicidade

Sucesso no Brasil

A chegada à Europa ocorre depois de uma forte expansão de Carmed no mercado brasileiro. Segundo dados divulgados pela própria Cimed, a marca registrou crescimento de 1. 204% em sell-out, as vendas ao consumidor final, em valor em 2023, na comparação com o ano anterior. Em volume, o avanço foi de 888%. Carmed encerrou aquele ano com 56% de participação no mercado de hidratantes labiais em valor, mais de 20 pontos percentuais acima do segundo colocado.

Parte desse crescimento veio justamente da estratégia de colaborações que agora será levada ao mercado internacional. Em 2023, a Cimed lançou três versões de Carmed em parceria com a Fini e afirma que os produtos viralizaram no TikTok, levando a companhia a adaptar sua estratégia e até suas linhas de produção para atender ao aumento da demanda. No mesmo ano, a empresa também lançou a parceria com Maisa e Larissa Manoela.