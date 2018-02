Cidade italiana vende casas abandonadas por 1 euro

A pequena cidade de Ollolai, na ilha italiana de Sardenha, está vendendo casas abandonadas pelo valor simbólico de um euro (3,90 reais). O esquema faz parte de um plano para revigorar o município, cuja população encolheu de 2.250 para cerca de 1.300 nos últimos 50 anos, em um movimento de migração dos jovens para outras partes da ilha ou para o continente em busca de emprego, segundo o jornal The Telegraph. Interessados têm até 7 de fevereiro para contatar as autoridades.

O prefeito da cidade, Efisio Arbau, anunciou que estaria colocando 200 casas abandonadas – algumas com até dois séculos de existência – à venda. Porém, os novos donos devem se comprometer a gastar, pelo menos, 20.000 euros (78.000 reais) para reformar as residências e concluir as obras em até três anos.

Arbau diz que, apesar dos custos, os compradores estarão recebendo casas especiais. “São edifícios antigos pitorescos feitos com rochas típicas de granito cinza da Sardenha que surgem em picos e costas da montanha”, afirma o prefeito, segundo o jornal.

“Temos origens pré-históricas. O objetivo é resgatar nossas tradições únicas para que não caiam no esquecimento. O orgulho do passado é nossa força. Sempre fomos pessoas fortes e não permitiremos que nossa cidade morra.”

Três casas já foram vendidas e outras 100 já foram requisitadas por possíveis compradores. A economia local é baseada na atividade artesanal, agricultura e pasto, sendo marcada, principalmente, pela produção de um queijo de ovelha típico chamado Casu Fiore Sardo.