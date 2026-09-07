Cidade de 32 mil habitantes movimenta 2,5 bilhões de reais em imóveis em seis meses
Porto Belo vendeu 2.850 unidades no primeiro semestre e agora recebe projeto com VGV de 600 milhões de reais
Uma cidade de pouco mais de 32 mil habitantes no litoral catarinense movimentou 2,5 bilhões de reais em vendas de imóveis novos e lançamentos apenas no primeiro semestre deste ano. Porto Belo comercializou 2.850 unidades no período e agora receberá um empreendimento com Valor Geral de Vendas estimado em 600 milhões de reais.
Os dados são da plataforma de inteligência imobiliária DWV e, segundo o levantamento, colocam Porto Belo à frente de mercados maiores, como Curitiba, Balneário Camboriú e a vizinha Itapema em número de unidades comercializadas no período.
O novo projeto será construído pelo Grupo N1 dentro do VivaPark, complexo urbano de quase 1 milhão de metros quadrados. Batizado de Vision Home Club, o empreendimento terá três torres, 328 apartamentos, 30 unidades comerciais e 710 vagas de garagem.
O avanço ocorre depois de uma forte valorização dos imóveis da cidade. Segundo dados apresentados pela incorporadora com base em levantamentos regionais, FipeZap e informações da DWV, o preço médio do metro quadrado em Porto Belo passou de aproximadamente 5.500 reais em 2020 para 12.500 reais em 2026, uma alta acumulada de 127%.
Dentro do VivaPark, o Grupo N1 afirma que o metro quadrado já gira em torno de 16 mil reais e pode superar 20 mil reais em unidades de padrão mais alto.
O Vision terá mais de 77 mil metros quadrados de área construída e torres com 101,7 metros de altura. O projeto já está em obras e será entregue em etapas. A incorporadora é comandada por Josemar Pasqualotto Júnior, Ana Caroline Pasqualotto e Tainara Pasqualotto Kohler e mantém oito empreendimentos atualmente em construção no litoral catarinense.