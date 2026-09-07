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Economia

Cidade de 32 mil habitantes movimenta 2,5 bilhões de reais em imóveis em seis meses

Porto Belo vendeu 2.850 unidades no primeiro semestre e agora recebe projeto com VGV de 600 milhões de reais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 12h30
Empreendimento em Porto Belo, Santa Catarina
Porto Belo, SC (Thozen/Divulgação)
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Uma cidade de pouco mais de 32 mil habitantes no litoral catarinense movimentou 2,5 bilhões de reais em vendas de imóveis novos e lançamentos apenas no primeiro semestre deste ano. Porto Belo comercializou 2.850 unidades no período e agora receberá um empreendimento com Valor Geral de Vendas estimado em 600 milhões de reais.

Os dados são da plataforma de inteligência imobiliária DWV e, segundo o levantamento, colocam Porto Belo à frente de mercados maiores, como Curitiba, Balneário Camboriú e a vizinha Itapema em número de unidades comercializadas no período.

O novo projeto será construído pelo Grupo N1 dentro do VivaPark, complexo urbano de quase 1 milhão de metros quadrados. Batizado de Vision Home Club, o empreendimento terá três torres, 328 apartamentos, 30 unidades comerciais e 710 vagas de garagem.

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O avanço ocorre depois de uma forte valorização dos imóveis da cidade. Segundo dados apresentados pela incorporadora com base em levantamentos regionais, FipeZap e informações da DWV, o preço médio do metro quadrado em Porto Belo passou de aproximadamente 5.500 reais em 2020 para 12.500 reais em 2026, uma alta acumulada de 127%.

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Dentro do VivaPark, o Grupo N1 afirma que o metro quadrado já gira em torno de 16 mil reais e pode superar 20 mil reais em unidades de padrão mais alto.

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O Vision terá mais de 77 mil metros quadrados de área construída e torres com 101,7 metros de altura. O projeto já está em obras e será entregue em etapas. A incorporadora é comandada por Josemar Pasqualotto Júnior, Ana Caroline Pasqualotto e Tainara Pasqualotto Kohler e mantém oito empreendimentos atualmente em construção no litoral catarinense.

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