Chuvas no RS devem pressionar pedidos de recuperação judicial

As fortes chuvas que inundaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio tendem a piorar um quadro que já era preocupante desde o início do ano. No primeiro trimestre, o estado registrou uma média bem maior de empresas em recuperação judicial que o restante do país. Eram 2,36 companhias gaúchas em RJ para cada 1 000 em atividade, ante a média nacional de 1,87 empresa por 1 000. Os dados são do Monitor RGF.

Publicado em VEJA, junho de 2024, edição VEJA Negócios nº 3