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Economia

Christine Lagarde deixará presidência do Banco Central Europeu em fevereiro de 2027

Dirigente encerrará mandato antes do previsto, enquanto crescem as especulações sobre sua possível ida ao Fórum Econômico Mundial

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 11h14 | Atualizado em 29 out 2026, 11h48
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu: cabelo claro como extensão do poder
Lagarde assumiu a presidência do banco em novembro de 2019, para um mandato de oito anos. (Getty Images/Getty Images)
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Christine Lagarde deixará presidência do Banco Central Europeu em fevereiro de 2027 Priorize VEJA no Google

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, antes do encerramento de seu mandato, previsto para outubro do mesmo ano. A decisão foi anunciada pela instituição nesta quinta-feira, 29, após a dirigente comunicar sua saída ao Conselho de Governo do banco e ao presidente do Conselho Europeu, António Costa.

A saída antecipada confirma rumores que circulavam havia meses sobre o futuro de Lagarde. A dirigente é apontada como possível sucessora na liderança do Fórum Econômico Mundial, organização responsável pelo encontro anual de líderes políticos e empresariais em Davos, na Suíça. Até o momento, porém, não houve confirmação de que ela assumirá o posto.

Segundo a Reuters, o Fórum Econômico Mundial poderia decidir sobre a indicação de Lagarde já em novembro. A informação foi divulgada em 15 de outubro, com base em relatos de quatro pessoas próximas à organização. O conselho da entidade tem uma reunião prevista para 2 de novembro.

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Em comunicado, o BCE informou que o sucessor de Lagarde será nomeado pelo Conselho Europeu, seguindo o procedimento estabelecido pelos tratados da União Europeia. A instituição não apresentou justificativas para a saída antecipada nem informou quais serão os próximos passos profissionais da dirigente.

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Lagarde assumiu a presidência do banco em novembro de 2019, para um mandato de oito anos. Durante sua gestão, a autoridade monetária enfrentou os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 e o avanço da inflação na zona do euro, que levou a uma sequência de aumentos dos juros.

A decisão abre uma nova disputa pela liderança da autoridade monetária responsável pela política de juros dos países que utilizam o euro. Entre os nomes mencionados como possíveis sucessores estão o ex-presidente do banco central holandês Klaas Knot e o ex-presidente do Banco da Espanha Pablo Hernández de Cos.

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O anúncio ocorre no mesmo dia em que o BCE realiza uma reunião de política monetária. A instituição tem uma decisão sobre os juros prevista para esta quinta-feira, seguida de entrevista coletiva de Lagarde.

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