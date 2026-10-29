Christine Lagarde deixará presidência do Banco Central Europeu em fevereiro de 2027

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A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, anuncia sua saída antecipada do cargo em fevereiro de 2027, antes do término do mandato. A decisão confirma rumores sobre sua possível ida para o Fórum Econômico Mundial e abre uma disputa pela sucessão na liderança da autoridade monetária da zona do euro, impactando a política de juros.

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A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, antes do encerramento de seu mandato, previsto para outubro do mesmo ano. A decisão foi anunciada pela instituição nesta quinta-feira, 29, após a dirigente comunicar sua saída ao Conselho de Governo do banco e ao presidente do Conselho Europeu, António Costa.

A saída antecipada confirma rumores que circulavam havia meses sobre o futuro de Lagarde. A dirigente é apontada como possível sucessora na liderança do Fórum Econômico Mundial, organização responsável pelo encontro anual de líderes políticos e empresariais em Davos, na Suíça. Até o momento, porém, não houve confirmação de que ela assumirá o posto.

Segundo a Reuters, o Fórum Econômico Mundial poderia decidir sobre a indicação de Lagarde já em novembro. A informação foi divulgada em 15 de outubro, com base em relatos de quatro pessoas próximas à organização. O conselho da entidade tem uma reunião prevista para 2 de novembro.

Em comunicado, o BCE informou que o sucessor de Lagarde será nomeado pelo Conselho Europeu, seguindo o procedimento estabelecido pelos tratados da União Europeia. A instituição não apresentou justificativas para a saída antecipada nem informou quais serão os próximos passos profissionais da dirigente.

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Lagarde assumiu a presidência do banco em novembro de 2019, para um mandato de oito anos. Durante sua gestão, a autoridade monetária enfrentou os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 e o avanço da inflação na zona do euro, que levou a uma sequência de aumentos dos juros.

A decisão abre uma nova disputa pela liderança da autoridade monetária responsável pela política de juros dos países que utilizam o euro. Entre os nomes mencionados como possíveis sucessores estão o ex-presidente do banco central holandês Klaas Knot e o ex-presidente do Banco da Espanha Pablo Hernández de Cos.

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O anúncio ocorre no mesmo dia em que o BCE realiza uma reunião de política monetária. A instituição tem uma decisão sobre os juros prevista para esta quinta-feira, seguida de entrevista coletiva de Lagarde.