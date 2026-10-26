Choque dos juros coloca R$ 262 bilhões em projetos de infraestrutura à prova

A disparada dos juros após a reeleição do presidente Lula acrescenta uma nova variável aos planos do Ministério dos Transportes para 2027. A pasta apresentou uma carteira de 29 iniciativas rodoviárias e ferroviárias, com investimentos estimados em R$ 262,6 bilhões. A viabilidade financeira dos projetos será testada em um ambiente de maior volatilidade e encarecimento do crédito.

Do total anunciado pelo ministro George Santoro, R$ 102,68 bilhões correspondem a 11 contratos rodoviários, incluindo nove leilões de concessão e duas otimizações de contratos existentes. Outros R$ 160 bilhões estão associados a 18 iniciativas ferroviárias, que envolvem concessões, chamamentos públicos para autorizações e oferta permanente de ativos ociosos.

O desafio é particularmente relevante no setor ferroviário, marcado pela necessidade de aportes elevados e longos períodos de retorno. Parte dos projetos ainda depende de definições regulatórias e de mecanismos de financiamento para ganhar viabilidade econômica.

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O governo prevê utilizar instrumentos como garantias públicas, aportes, investimentos cruzados e crédito especial do BNDES para viabilizar a carteira ferroviária. A elevação dos juros pode tornar essas ferramentas ainda mais importantes e pressionar os estudos econômico-financeiros das futuras concessões.

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O calendário rodoviário prevê editais entre março e agosto e leilões de junho a dezembro de 2027. A capacidade de preservar esse cronograma dependerá tanto da conclusão dos estudos e das análises regulatórias quanto do interesse dos investidores nas condições financeiras oferecidas.