Chineses são maiores investidores no Brasil como pessoas físicas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou em relatório que os chineses continuam como principais investidores pessoas físicas no Brasil, em investimentos do tipo pessoa jurídica.

Segundo o Relatório da Coordenação Geral de Imigração Laboral (CGIL), o dinheiro chinês de pessoa física com finalidade jurídica mais do que dobrou no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O montante foi de 3 milhões de reais para 6,3 milhões de reais.

Isso significa que cidadãos chineses estão investindo em negócios já existentes no Brasil, ou estão abrindo suas próprias empresas no país.

Em segundo lugar, está a França, que investiu 5,5 milhões de reais no país no terceiro trimestre, seguida pela Itália, com 2,6 milhões, e Portugal, com 2 milhões.

Ceará é o queridinho dos gringos

Parte do aporte chinês está ligado aos bons resultados no Nordeste, com destaque para o Ceará, que recebeu ao todo 14 milhões de reais em investimentos realizados per pessoas físicas. O valor representa mais da metade desse tipo de investimento no trimestre.

O estado lidera o ranking de investimentos estrangeiros pelo segundo trimestre seguido, ultrapassando São Paulo. Ao fim de junho, já havia entrado quatro vezes mais dinheiro no Ceará do que no mesmo período de 2018.

Para Diana Quintas, diretora da Abemmi (Associação Brasileira de Especialistas em Migração e Mobilidade Internacional), o interesse pelo Nordeste e pelo Ceará, especificamente, se explica pela área de energia renovável – quase 90% da energia consumida na região agora são gerados por essa fonte renovável.

“O investimento estrangeiro no Nordeste deve ser uma tendência para os próximos anos”, afirma Quintas.