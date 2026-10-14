China vende quase o dobro dos EUA ao Brasil e acirra disputa com empresas nacionais

A China ampliou sua vantagem sobre os Estados Unidos no comércio com o Brasil. Nos primeiros oito meses de 2026, o país asiático respondeu por 29% das trocas comerciais brasileiras, ante 12% dos americanos, segundo dados apresentados pela empresa de comércio exterior Ningbo BR Goods.

A diferença também aparece nas importações: entre janeiro e agosto, o Brasil comprou US$ 52 bilhões (R$ 260 bilhões) em produtos chineses, quase o dobro dos US$ 27 bilhões (R$ 135 bilhões) adquiridos dos Estados Unidos.

Além da distância entre os dois fornecedores, os números acompanham uma transformação na indústria chinesa: fabricantes que antes produziam mercadorias para marcas estrangeiras agora disputam consumidores com seus antigos clientes.

O movimento reflete a expansão internacional de empresas que deixaram de competir apenas por custos de produção e passaram a investir em desenvolvimento de produtos e marcas próprias. Para os empresários brasileiros, a mudança representa um desafio, especialmente nos setores em que a importação de mercadorias prontas é parte importante do modelo de negócios.

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Da fabricação à concorrência direta

Segundo Felipe Teixeira, especialista em comércio exterior e CEO da Ningbo BR Goods, que conecta negócios brasileiros à indústria chinesa, a vantagem competitiva do país asiático resulta de décadas de investimentos na capacidade produtiva e na infraestrutura logística.

“Isso se deve ao que a China construiu nos últimos 30, 40 anos, ao se tornar um parque fabril estruturado. No início, com mão de obra barata, e hoje com tecnologia e uma infraestrutura portuária e aeroportuária que nenhum outro país, inclusive os Estados Unidos, consegue ter na mesma escala”, afirma.

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Essa estrutura permite atender diferentes mercados em grande escala, com uma oferta que abrange desde bens de consumo até máquinas, equipamentos e componentes industriais.

A transformação também modifica a relação com os importadores brasileiros. Durante anos, parte dessas empresas comprou produtos de fábricas chinesas para revendê-los no mercado nacional com marcas próprias. Agora, alguns fornecedores passaram a comercializar diretamente suas mercadorias no exterior.

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“O que antes o empresário brasileiro conseguia comprar de um fabricante chinês para vender com a própria marca começou a virar concorrência. As empresas chinesas estão levando suas marcas para outros países, disputando espaço com importadores que antes eram seus clientes”, diz Teixeira.

O novo cenário pressiona distribuidores que dependem da revenda de mercadorias importadas. Além do preço, esses negócios precisam disputar mercado com companhias que controlam a fabricação e o desenvolvimento dos produtos.

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Dependência das importações

A participação chinesa nas compras brasileiras evidencia a importância do país para o abastecimento de diferentes setores da economia. A indústria nacional utiliza componentes e equipamentos importados em suas cadeias produtivas, enquanto o comércio recorre a fornecedores estrangeiros para ampliar a variedade de bens oferecidos aos consumidores.

Essa integração pode reduzir custos, mas também expõe as empresas a oscilações cambiais, problemas logísticos e alterações nas condições de fornecimento.

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Para Teixeira, a resposta exige investimentos em diferenciação, em vez de uma estratégia baseada exclusivamente em preços.

“É muito importante que o empresário não fique refém do produto chinês. Precisa pensar em tecnologia, design e em agregar valor, porque, se depender só de preço, fica muito difícil concorrer com os próprios chineses.”

O desafio para as empresas brasileiras

A presença crescente de produtos chineses exige adaptações de fabricantes, importadores e distribuidores nacionais. Para a indústria, o desafio envolve ganhos de produtividade e inovação. Para o comércio, passa pela construção de marcas e pela oferta de serviços que ajudem a conquistar e preservar clientes.

A expansão asiática também oferece oportunidades. O acesso a equipamentos e componentes pode contribuir para modernizar processos produtivos e melhorar a competitividade de empresas instaladas no Brasil.

Com uma participação nas trocas comerciais brasileiras muito superior à dos Estados Unidos, a China consolidou sua posição como principal parceiro comercial do país. Para os empresários nacionais, o desafio já não se limita a comprar da indústria chinesa, mas inclui encontrar maneiras de competir com ela.