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China suspende compra de frango de Santa Catarina após foco de doença

Restrição atinge 14 estabelecimentos catarinenses após confirmação de doença de Newcastle; governo brasileiro conseguiu evitar embargo nacional

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 09h45 | Atualizado em 21 out 2026, 10h35
Movimentação no Mercado Municipal de Osasco (SP), nesta sexta-feira (17). O preço do quilo da carne e frango vem subindo; o do pé do frango teve uma alta de mais de 100% e, mesmo assim, tornou-se opção de compra para os brasileiros. Romeo Campos/Futura Press
Frango (Romeo Campos/Futura Press)
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China suspende compra de frango de Santa Catarina após foco de doença Priorize VEJA no Google

A China suspendeu as importações de carne de aves provenientes de Santa Catarina após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus no estado. A decisão, comunicada ao governo brasileiro nesta terça-feira, 20, afeta 14 estabelecimentos habilitados a exportar para o mercado chinês, mas preserva as vendas dos demais estados. A medida representa um alívio para o setor, que temia a interrupção dos embarques de todo o país para seu principal comprador internacional.

A restrição foi confirmada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) após negociações com as autoridades chinesas. Pelo protocolo sanitário firmado entre os dois países, a identificação de um foco da doença poderia provocar a suspensão das exportações brasileiras em âmbito nacional. O governo, no entanto, conseguiu limitar o bloqueio ao território catarinense.

Dos 61 estabelecimentos brasileiros habilitados a exportar carne de frango para a China, 14 estão localizados em Santa Catarina. Isso significa que aproximadamente 23% das unidades autorizadas a atender o mercado chinês serão afetadas pela suspensão. A decisão tem importância para o agronegócio brasileiro. A China é o principal destino individual das exportações nacionais de carne de frango e respondeu por cerca de 420 mil toneladas embarcadas entre janeiro e setembro deste ano, aproximadamente 10% do total exportado pelo Brasil no período.

O impacto também é relevante para Santa Catarina, um dos principais polos da indústria avícola brasileira. O estado responde por mais de 20% das exportações nacionais de carne de frango, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

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Outros países também impuseram restrições

A China não foi o único país a adotar medidas comerciais após a confirmação da doença. O México suspendeu as importações de determinados produtos avícolas provenientes de todo o território brasileiro, incluindo carne, miúdos, aves vivas e ovos férteis.

O Chile seguiu uma abordagem semelhante à chinesa e restringiu as compras de produtos originários apenas de Santa Catarina. A lista inclui carne fresca de aves, ovos para consumo, ovos férteis e pintinhos de um dia, entre outros itens. As diferenças nas medidas refletem os protocolos sanitários estabelecidos entre o Brasil e cada parceiro comercial. O Ministério da Agricultura informou que mantém contato com os países importadores para apresentar informações sobre o foco e as ações de contenção, além de negociar a retomada dos embarques.

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A preocupação com as exportações também tem relação com episódios anteriores. Em 2024, um foco da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul levou a China a suspender temporariamente as compras de carne de aves brasileiras. Na ocasião, foram necessários 26 dias para que a restrição nacional fosse limitada ao estado gaúcho. A suspensão específica sobre a região afetada permaneceu por mais tempo e só foi completamente retirada neste ano.

O que é a doença de Newcastle?

O novo foco foi identificado em uma granja comercial de perus localizada em Nova Itaberaba, no oeste de Santa Catarina. A propriedade possui aproximadamente 6 mil aves e foi interditada após a confirmação da presença do vírus.

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A doença de Newcastle é uma infecção viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres, podendo comprometer os sistemas respiratório, digestivo e nervoso dos animais. Por seu potencial de disseminação e impacto econômico, a enfermidade exige medidas de controle sanitário e comunicação aos parceiros comerciais.

Segundo o Ministério da Agricultura, as aves da propriedade afetada não apresentavam sintomas clínicos, mas exames laboratoriais identificaram o vírus. Nenhum animal da granja havia sido destinado à produção de carne para consumo. Entre as medidas de contenção estão a eliminação sanitária das aves da propriedade, a limpeza e desinfecção das instalações e o monitoramento de granjas da região. A fiscalização abrange Nova Itaberaba e municípios vizinhos, como Coronel Freitas, Nova Erechim e Águas Frias.

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O governo federal ressalta que o consumo de carne de aves e ovos provenientes de estabelecimentos inspecionados permanece seguro. A doença não é transmitida às pessoas pelo consumo desses alimentos. Enquanto as autoridades sanitárias trabalham para eliminar o foco, o setor avícola acompanha os desdobramentos comerciais da ocorrência. A principal preocupação é evitar a ampliação das restrições internacionais e reduzir os impactos sobre as exportações brasileiras.

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