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China sanciona ministros de Paraguai e Belize por relações com Taiwan

Medidas incluem o congelamento de propriedades e bens dos políticos na China

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 09h01
Mapa 3D da China em vermelho com cinco estrelas amarelas, ao lado de Taiwan em vermelho com a bandeira taiwanesa, sobre um fundo azul-petróleo representando o mar
A América Latina tornou-se um importante campo de batalha diplomático entre China e Taiwan (Moment/Getty Images)
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China sanciona ministros de Paraguai e Belize por relações com Taiwan Priorize VEJA no Google

A China anunciou, nesta segunda-feira, 12, sanções contra ministros do Paraguai e de Belize devido às suas relações com Taiwan e afirmou que elas servem como um “alerta para outros” que se vinculem à ilha de governo autônomo, a qual Pequim considera parte de seu território.

A América Latina tornou-se um importante campo de batalha diplomático entre China e Taiwan, em um momento em que Pequim intensifica seus esforços para reduzir o número de aliados internacionais da ilha.

“Certos políticos no Paraguai e em Belize se prestaram voluntariamente a servir como peões das autoridades taiwanesas em sua tentativa de buscar a ‘independência’ por meio de apoio externo”, declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa regular.

Em resposta, a China anunciou “medidas de retaliação para puni-los e servir de alerta para outros”, acrescentou.

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As medidas contra o ministro paraguaio das Comunicações, Gustavo Villate, e o ministro das Relações Exteriores de Belize, Francis Fonseca, incluem o congelamento de suas propriedades e bens na China, a negação de vistos e a proibição de que organizações chinesas mantenham relações comerciais com eles, informou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim.

Os dois ministros estarão proibidos de entrar na China, em Hong Kong e em Macau.

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Tanto no Paraguai quanto em Belize, personalidades políticas “movidas por interesses pessoais apoiaram obstinadamente a manutenção de supostas relações diplomáticas” com Taiwan, apontou a Chancelaria chinesa.

Os dois ministros “multiplicaram declarações e ações inadmissíveis em relação a questões ligadas à China, prejudicando assim os interesses fundamentais desta última”, acrescentou o comunicado chinês.

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A Chancelaria taiwanesa condenou as sanções e afirmou que elas constituem uma “ingerência flagrante na soberania e na política externa de nações independentes”.

Segundo Taipé, a medida viola os princípios do direito internacional e evidencia a intenção de Pequim de recorrer à “intimidação política” para pressionar outros países.

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