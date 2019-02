China registra excedente comercial de US$ 27 bilhões

O excedente comercial da China registrou forte alta em outubro, de 27,15 bilhões de dólares, anunciou Pequim nesta quarta-feira.

O grande superávit, que supera os 16,88 bilhões de setembro, foi anunciado na véspera da reunião do G20 em Seul, que deve abordar a redução dos grandes desequilíbrios na economia mundial.

As exportações chinesas subiram 22,9% em outubro em ritmo anual, a 135,98 bilhões de dólares, enquanto as importações aumentaram 25,3%, a 108,83 bilhões de dólares. Apesar do aumento das importações chinesas, os indicadores do comércio externo da China não devem contribuir para acalmar Estados Unidos e Europa, que desejam uma valorização mais rápida do yuan.

(Com agência France-Presse)