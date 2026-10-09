China libera R$ 451 bilhões para reanimar a economia e cumprir meta de crescimento

O governo da China anunciou nesta sexta-feira, 9, a liberação de 550 bilhões de yuans (cerca de R$ 451 bilhões) em recursos de endividamento público que ainda não haviam sido utilizados.

A medida busca reforçar as finanças de administrações locais e ampliar os investimentos em infraestrutura, em uma tentativa de sustentar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

A iniciativa ocorre após uma sequência de indicadores econômicos abaixo do esperado aumentar a pressão sobre Pequim.

O país tenta alcançar uma expansão de 4,5% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, mas enfrenta dificuldades para estimular o consumo e os investimentos, enquanto a crise imobiliária continua a pesar sobre a atividade.

Dinheiro para governos locais

Do total anunciado, 300 bilhões de yuans (cerca de R$ 246 bilhões) serão destinados ao custeio das operações cotidianas de governos de condados e distritos, segundo o Ministério das Finanças chinês.

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Os 250 bilhões de yuans restantes (aproximadamente R$ 205 bilhões) financiarão projetos de infraestrutura, sobretudo obras já em andamento e iniciativas em regiões economicamente mais fortes.

A estratégia procura aliviar as restrições orçamentárias das administrações locais e evitar que a falta de recursos interrompa investimentos públicos.

Na China, governos regionais têm papel importante na construção de estradas, ferrovias, instalações industriais e outras obras que movimentam a economia.

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O anúncio não representa necessariamente a criação de uma nova dívida de igual valor.

Os recursos vêm de cotas de endividamento público autorizadas anteriormente, mas que ainda não haviam sido utilizadas. Ao permitir seu aproveitamento, Pequim antecipa gastos e amplia o apoio fiscal à atividade econômica.

Consumo fraco e crise imobiliária

A economia chinesa perdeu força depois de começar o ano com resultados mais robustos.

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A demanda interna insuficiente e a prolongada crise do setor imobiliário têm compensado parte do impulso gerado pelas exportações de bens e pelo avanço de segmentos de alta tecnologia.

O problema é que o investimento público, embora ajude a sustentar a produção e o emprego, não resolve sozinho a dificuldade de estimular o consumo das famílias.

A insegurança financeira, a desvalorização de imóveis e as incertezas sobre a renda futura podem levar os consumidores a poupar mais e gastar menos.

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O mercado imobiliário tem peso especial nesse quadro.

Além de movimentar a construção civil, o setor influencia o patrimônio das famílias, a arrecadação dos governos locais e a demanda por aço, cimento, máquinas e outros materiais.

Com menos vendas de imóveis e dificuldades financeiras de incorporadoras, parte desse circuito econômico permanece enfraquecida.

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O governo tenta compensar a perda de dinamismo com investimentos públicos, mas a eficácia da estratégia depende de os recursos se transformarem em atividade econômica efetiva.

Governo amplia estímulos

No fim de setembro, o Conselho de Estado, órgão equivalente ao gabinete de governo chinês, prometeu reforçar as medidas de apoio à economia para cumprir as metas de crescimento e desenvolvimento do país.

O Ministério das Finanças afirmou nesta sexta-feira que pretende implementar de forma vigorosa uma política fiscal mais ativa e apoiar a expansão da demanda doméstica.

A liberação anunciada segue uma estratégia adotada também nos dois anos anteriores, quando Pequim recorreu a cotas de dívida pública não utilizadas para reforçar os gastos no fim do ano.

O volume deste ano, porém, supera o destinado a esse tipo de iniciativa em 2024 e 2025.

O movimento indica que as autoridades estão dispostas a ampliar o suporte fiscal diante da dificuldade de manter o ritmo da atividade.

Ao mesmo tempo, mostra a importância crescente dos gastos públicos para compensar a fraqueza de outros motores da economia.

O desafio de sustentar o crescimento

A China procura equilibrar dois objetivos: manter a expansão econômica e reduzir sua dependência de investimentos e exportações. O reforço fiscal pode ajudar a evitar uma desaceleração mais acentuada no curto prazo, mas seu efeito dependerá da execução das obras e da capacidade de gerar demanda adicional.

Se os recursos forem direcionados principalmente à conclusão de projetos já iniciados, poderão evitar paralisações e aliviar as contas de governos locais. Para produzir uma recuperação mais duradoura, contudo, o país também precisa fortalecer o consumo e recuperar a confiança de famílias e empresas.

A questão central é se os novos gastos serão suficientes para compensar a crise imobiliária e o enfraquecimento do investimento privado. A resposta ajudará a determinar se Pequim conseguirá cumprir a meta de crescimento para 2026 sem depender ainda mais de estímulos públicos.