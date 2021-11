China libera a importação de carne brasileira certificada antes do embargo

A China informou nesta terça-feira, 23, a liberação de importação dos lotes de carne bovina brasileira que foram certificados antes do embargo, devido aos casos da doença da vaca louca. A confirmação foi dada pela Administração Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês), nesta terça-feira, 23. As compras chinesas do produto brasileiro estão suspensas há 80 dias, desde 4 de setembro. Com a decisão, os carregamentos de cerca de 100 toneladas de carne que estão retidos nos portos chineses podem ser liberados na alfândega. Porém, lotes posteriores à data do embargo seguem proibidos no país, maior comprador do produto brasileiro. O Brasil suspendeu as exportações de carne bovina para a China em 4 de setembro após detectar dois casos atípicos de doença, mas a carne que já estava nos portos continuou sendo exportada, com a maior parte não conseguindo passar pela alfândega na chegada à China.

Os dois bovinos identificados com Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), o nome técnico da doença que pode contaminar humanos, foram casos específicos e isolados e não apresentam risco de surto, segundo a Organização Internacional de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês). Porém, para seguir o protocolo sanitário entre os dois países, o Brasil comunicou os casos à China e iniciou o embargo autoimposto – como é praxe no contrato internacional. Tanto a China quanto os produtores brasileiros têm interesse em retomar o comércio do produto, porém, há um atraso provocado pelos trâmites e protocolos burocráticos.

O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina da China, atendendo a cerca de 40% de suas importações. Este ano, houve recorde de exportações de carne bovina para o país asiático, com 177 mil toneladas vendidas em setembro. Com o embargo, as vendas caíram 43% em outubro, para 108,6 mil toneladas.