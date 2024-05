China lança fundo de US$ 47,5 bilhões para financiar semicondutores

Maio parece ter tido 60 dias, em vez dos tradicionais 31. E a última semana do mês – marcada por feriados nos EUA hoje e no Brasil, na quinta – não deve dar trégua ao investidor.

Aqui, a agenda mais importante do dia é a primeira entrevista coletiva da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que ocorre às 18h, após o fechamento do mercado. A expectativa é que ela comunique a investidores a missão recebida pelo governo federal, isso após a demissão de Jean Paul Prates do comando da petroleira.

Antes disso, investidores terão que se contentar com os dados do Boletim Focus, isso num dia em que não há negócios nos Estados Unidos. Os americanos celebram nesta segunda o Memorial Day, o que prolonga o final de semana em Wall Street. A emoção por lá ocorre no final da semana, com a divulgação do PIB e do PCE, a “inflação do Fed”. Sem Nova York hoje, as bolsas asiáticas avançaram, e os principais índices europeus seguem na mesma direção.

Nesta madrugada, vieram duas notícias da China que têm potencial para mexer com os mercados globais. A primeira delas é que a China gastará US$ 42 bilhões para comprar casas já construídas e que ficaram encalhadas, isso num esforço para proteger a economia local após uma crise no setor de construção que se arrasta por mais de dois anos. O programa já havia sido anunciado na semana passada, a novidade, agora, é o valor a ser desembolsado.

Ainda assim, há dúvidas quanto a execução do plano. Não à toa, o minério de ferro fechou o dia em queda na bolsa de Dalian.

A outra notícia da China é o lançamento de um fundo de US$ 47,5 bilhões para financiar a indústria de semicondutores. Trata-se de uma reação às barreiras impostas pelos Estados Unidos, que estão limitando os chips que podem ser vendidos ao país, numa guerra fria comercial e geopolítica. As ações das fabricantes de chips asiáticas avançaram e ajudaram a colocar as bolsas no azul. Que o Ibovespa consiga se inspirar para retomar a alta.

Agenda do dia

8h: FGV divulga INCC-M e Sondagem da construção de maio

8h25: BC publica relatório Focus

8h30: BC anuncia números de nota de crédito de abril

10h: CNI divulga sondagem da Indústria da Construção

12h: Campos Neto participa de almoço da Lide

18h: Magda Chambriard (Petrobras) dá entrevista

