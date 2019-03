China descarta desvalorizar iuane para estimular exportações

A China faz muitos esforços para sustentar sua moeda e não vai desvalorizá-la para estimular suas exportações – declarou o governador (por lá, equivalente ao presidente do órgão) do Banco Central do país, Yi Gang, neste domingo (10). Estados Unidos e China abordaram a questão das cotações das moedas durante as recentes negociações comerciais e chegaram a um consenso sobre vários assuntos “cruciais”, acrescentou Yi Gang, em paralelo à sessão anual da Assembleia Nacional Popular (ANP, o Parlamento chinês).

“Deixem-me destacar que nunca usaremos a taxa cambial com fins de concorrência, nem para aumentar as exportações, ou como ferramenta da gestão de atritos comerciais”, declarou o comandante do Banco Central. “Nos comprometemos a não fazer isso”, insistiu, destacando que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos se negou, várias vezes, a acusar a China de manipular a moeda.

Desde 2018, ambas as potências estão mergulhadas em uma guerra comercial, que se materializou na aplicação recíproca de bilionárias tarifas. Há alguns dias, o órgão havia anunciado que os dois países conseguiriam chegar a um acordo sobre a taxa cambial, dando a entender que não se tratava de um ponto problemático suscetível de bloquear as negociações.

“Os esforços da China para manter a estabilidade da taxa cambial do renminbi (iuane) em um nível razoável e equilibrado são reconhecidos pelo mundo inteiro”, frisou Yi.

(Com AFP)