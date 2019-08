China alerta para retaliação após Trump anunciar novas tarifas

Em mais um capítulo da guerra comercial, a China afirmou nesta sexta-feira, 2, que deve retaliar a imposição de novas tarifas dos Estados Unidos a produtos chineses. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Hua Chuying, classificou como chantagem a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de colocar tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em importações chinesas a partir de setembro.

Segundo a porta-voz, o país não vai ceder. “Se os Estados Unidos aprovarem essas tarifas, então a China terá que adotar as contramedidas necessárias para proteger os interesses principais e fundamentais do país”, disse Hua.

“Não iremos aceitar qualquer pressão máxima, intimidação ou chantagem. Sobre as principais questões de princípio não cederemos nem um centímetro”, disse ela, acrescentando que a China espera que os EUA “desistam de suas ilusões” e voltem ao caminho correto nas negociações com base em “respeito mútuo e igualdade”.

Na quinta-feira, Trump surpreendeu os mercados financeiros ao dizer que planeja aplicar as tarifas adicionais a partir de 1 de setembro, em um fim abrupto para uma trégua na guerra comercial que vem desacelerando o crescimento global. Neste semana, representantes dos dois países se reuniram em Xangai, sem grandes avanços, mas haviam concordado em fazer uma nova negociação em setembro nos Estados Unidos.

O presidente americano também ameaçou aumentar ainda mais as tarifas se o governante chinês, Xi Jinping, não agir mais rapidamente para fechar um acordo comercial. As novas taxas propostas vão ampliar as tarifas de Trump para quase todos os produtos chineses que os EUA importam.

A tensão entre as duas super potências deixou mercados apreensivos mundo afora. Na quinta-feira, o dólar fechou o dia vendido a 3,85 reais, alta de 0,7%. Já o Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, que estava em forte alta por causa do corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, desacelerou após a fala de Trump, e fechou o dia aos 102.125 pontos.