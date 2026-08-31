ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Chilli Beans: o que está por trás da chegada de André Dela Togna, novo co-CEO da empresa

Fontes indicam que a companhia pode recorrer a uma recuperação extrajudicial para renegociar os débitos com os credores

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 18h06 | Atualizado em 31 ago 2026, 18h28
BUROCRACIA - Caito Maia, da Chilli Beans: “Ao contrário dos EUA, onde a lógica é movimentar a economia, no Brasil o governo dificulta a abertura de um negócio”
Caito Maia negou aos funcionários que a empresa esteja prestes a entrar em recuperação judicial (Fernando Cavalcanti/VEJA)
Continua após publicidade
Chilli Beans: o que está por trás da chegada de André Dela Togna, novo co-CEO da empresa Priorizar nos meus resultados Google

A Chilli Beans anunciou André Dela Togna como novo co-CEO da companhia durante uma reunião interna realizada nesta segunda-feira, 31. Segundo fontes ouvidas pela coluna, o executivo deve assumir a condução das negociações com os bancos para reestruturar uma dívida, que encerrou 2025 em 600 milhões de reais. A alternativa em discussão seria uma possível recuperação extrajudicial. Procurada pela coluna, a Chilli Beans não retornou sobre o assunto. Mais cedo, o veículo de negócios Neofeed informou que a companhia estava analisando uma recuperação judicial.

Durante a reunião, o CEO da Chilli Beans, Caito Maia, negou aos funcionários que a empresa esteja prestes a entrar em recuperação judicial. Fontes a par das negociações, porém, afirmam que a declaração do executivo indica que a companhia pode recorrer a uma recuperação extrajudicial para renegociar os débitos com os credores.

“Caito disse que não tem recuperação judicial nenhuma! Segundo ele, recuperação judicial é uma coisa, recuperação extrajudicial é diferente”, afirmou uma fonte que acompanha o assunto.

Vale lembrar que a recuperação judicial é travada por intermédio da Justiça, enquanto a recuperação extrajudicial é feita forma mais amigável e em comum acordo com os credores.

Siga
Continua após a publicidade

Uma segunda fonte afirmou que Dela Togna chega à companhia justamente para conduzir as negociações com os bancos. Segundo esse relato, o novo vice-presidente afirmou, durante seu discurso aos funcionários, que pretende buscar uma composição entre os credores. “Togna disse que as negociações com os bancos estão caminhando e se encaixando”, afirmou a fonte.

Um terceiro interlocutor a par da reunião relatou que Caito Maia também afirmou que a companhia está na etapa final das negociações com os bancos. Segundo essa fonte, o executivo disse que espera mudanças positivas na empresa nos próximos três meses. Caito, de acordo com o relato, continuará à frente da companhia como CEO.

Continua após a publicidade

Chilli Beans enfrenta queda no faturamento dos franqueados

A possível renegociação das dívidas ocorre em um momento de queda nas vendas da rede de franqueados da Chilli Beans. Dados obtidos pela coluna mostram que as unidades movimentaram 380 milhões de reais de janeiro a julho de 2026, recuo de 12,3% em relação aos 423 milhões de reais registrados no mesmo período de 2025.

A retração foi registrada nas principais categorias da rede. Nas lojas da chamada linha vermelha, a mais antiga da marca, o faturamento somou 275 milhões de reais nos sete primeiros meses de 2026, queda de 9,3% ante os 303 milhões de reais registrados no mesmo período do ano anterior.

As lojas tradicionais de óculos escuros movimentaram 98 milhões de reais até julho, recuo de 12,9% em relação aos 113 milhões de reais registrados no mesmo intervalo de 2025.

Continua após a publicidade

Na categoria de contêineres ecológicos, o faturamento alcançou 7 milhões de reais no acumulado de janeiro a julho de 2026, queda de 3,5% na comparação anual.

Assim, a chegada de Dela Togna ocorre em meio a dois desafios para a Chilli Beans: a necessidade de renegociar uma dívida estimada em 600 milhões de reais e a retração do faturamento da rede de franqueados.

Publicidade
TAGS:
Economia
Empresa
Falência
Radar Econômico
Recuperação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).