Chefe de inteligência da Receita Federal é demitido

O chefe de inteligência da Receita Federal, Ricardo Pereira Feitosa, foi demitido. A baixa foi a primeira na secretaria desde a troca de comando de Marcos Cintra para José Tostes Neto, anunciado como novo chefe da Receita na última sexta-feira 20.

A exoneração foi publicada nesta quarta-feira, 24, no Diário Oficial da União, em portaria assinada pelo subsecretário-geral do fisco, José de Assis Ferraz Neto, interino no cargo desde a queda de Cintra.

Feitosa, que foi militar, ocupava a coordenação-geral de Pesquisa e Investigação da Secretaria Especial da Receita Federal (Copei). A divisão funciona como um núcleo de inteligência da Receita e age na busca de indícios de corrupção.

Na portaria, consta que Feitosa foi demitido com base em um dossiê, que é um processo interno aberto no caso de exonerações. Questionada sobre a demissão, a Receita Federal disse através de contato telefônico que não vai se manifestar.