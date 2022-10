As chances de Lula e Bolsonaro na “boca de urna” dos sites de apostas

Diante da polarização destas eleições presidenciais e dos erros das pesquisas eleitorais no primeiro turno, as casas de aposta se tornaram um termômetro alternativo para medir as chances de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, que se realizará no próximo domingo, 30. Dados de seis casas de apostas levantadas por VEJA às 17h desta sexta-feira, 28, a dois dias do pleito, mostram que, em média, Lula tem 65,1% de vitória ante 35,2% de Bolsonaro. Vale lembrar que, diferentemente das pesquisas eleitorais, as casas de aposta consideram a probabilidade de ganho, e não de porcentagem de votos.

Na semana passada, como também mostrou o desempenho das ações das estatais, as chances do candidato Bolsonaro cresceram nas casas de aposta – ainda que continuasse atrás de Lula – desde a definição do primeiro turno, após uma sucessão de fatores que favoreceram a sua campanha. Na ocasião, o levantamento de VEJA com as mesmas casas, com dados coletados na quinta-feira, 20, mostrou que Lula estava com 63,8% de chance de vitória, contra 36,2% do candidato de Bolsonaro. Ou seja, de lá para cá o candidato do Partido dos Trabalhadores voltou a ganhar força em relação ao candidato do Partido Liberal após o episódio do ataque de Roberto Jefferson, apoiador de Bolsonaro, à Polícia Federal.

Já na semana seguinte ao primeiro turno das eleições, no último dia 5, os dados dos sites mostravam que Lula estava com 69,3% de chance de vitória contra 30,6% de Bolsonaro.

Nestas eleições, devido à disputa acirrada entre os candidatos, mas também ao crescimento do negócio das apostas esportivas no país, o volume de jogadores interessados em darem seus lances cresceu. No Galera.bet, por exemplo, até esta sexta-feira, 28, o número de apostas no segundo turno cresceu 32% em relação ao primeiro. “Mas até domingo muita coisa deve acontecer em questão de volume de apostas. O próprio debate e determinadas notícias que vão sair até a data da eleição influenciam”, diz Ricardo Rosado, diretor de marketing do Galera.bet.

Sobre o cálculo

O cálculo das chances dos dois candidatos foi feito com base nos odds disponíveis nos sites das empresas, que na prática são o múltiplo que as casas de apostas esportivas consideram para remunerar os vencedores. Nesta sexta-feira, por exemplo, os odds da Bet 365 para quem apostar em Lula estão em 1,44, enquanto os de Bolsonaro estão em 2,62. Na prática, isso significa que para cada 1 real apostado na vitória de Lula, o jogador que acertar ganha 1,44 real. Já o internauta que apostar em Bolsonaro e acertar ganha 2,62 reais. Quanto menor o valor pago pela aposta, significa que a casa espera que aquele evento tem mais chance de acontecer.

Para transformar os odds em chance de vitória, foi realizado um cálculo com o auxílio do professor Fábio Machado, chefe do departamento de estatística do Instituto de Matemática e Estatística da USP. “A estatística trabalha com probabilidades em um valor de 0 a 1. A chance do candidato ganhar é o inverso da odd e por isso fiz o número ‘um’ dividido pelo valor da odd“, diz Machado. Para chegar à porcentagem, foi subtraído o ganho da casa, mais conhecido como juice. Posteriormente, foi aplicada uma regra de três que levou à estatística de cada candidato.