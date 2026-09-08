Champions League: o montante bilionário destinado aos prêmios do campeonato

A Champions League concentrará a maior parcela dos 3,3 bilhões de euros que a UEFA distribuirá aos clubes em suas competições continentais na temporada 2026/27. Serão 2,4 bilhões de euros destinados ao principal torneio europeu, enquanto a Liga Europa ficará com 565 milhões e a Conference League, com 285 milhões.

Na Champions, o título poderá render ao clube vencedor um prêmio mínimo de aproximadamente 100 milhões de euros, considerando os diferentes pagamentos previstos ao longo da competição. Com resultados positivos e o acúmulo das bonificações, a cifra pode chegar perto dos 150 milhões de euros.

O ponto de partida para os participantes será um pagamento de 18,6 milhões de euros pela entrada na fase de liga. A partir daí, o desempenho em campo terá impacto direto na premiação: cada vitória acrescentará 2,1 milhões de euros, enquanto um empate renderá 700 mil euros.

A colocação na primeira fase também será determinante. O líder receberá um adicional de 9,9 milhões de euros. Para os times que terminarem entre a segunda e a oitava posições, haverá mais 2 milhões de euros, enquanto as equipes classificadas do nono ao 16º lugar terão direito a 1 milhão de euros. Quem avançar diretamente às oitavas, sem disputar os playoffs, receberá ainda 1 milhão de euros.

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O prêmio cresce conforme os clubes avançam no mata-mata. A passagem para as oitavas de final renderá 11 milhões de euros; a chegada às quartas, 12,5 milhões; e a semifinal, 15 milhões. O vice-campeão terá direito a 18,5 milhões de euros pelo resultado na decisão, enquanto o campeão receberá 25 milhões.

Liga Europa

Na Liga Europa, os 565 milhões de euros reservados pela UEFA serão distribuídos de acordo com participação e desempenho. Cada clube que chegar à fase de liga terá garantidos 4,3 milhões de euros. Uma vitória nessa etapa acrescentará 450 mil euros, e um empate, 150 mil.

O primeiro colocado da fase de liga receberá mais 2,7 milhões de euros. Os clubes posicionados entre o segundo e o oitavo lugares terão um bônus de 600 mil euros, enquanto aqueles entre a nona e a 16ª posições receberão 300 mil. A classificação para os playoffs também será premiada, com 300 mil euros.

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No mata-mata, os valores previstos são de 1,7 milhão de euros pelas oitavas de final, 2,5 milhões pelas quartas e 4,2 milhões pela semifinal. O vice-campeão receberá 7 milhões de euros, e o vencedor, 13 milhões. Somados aos demais pagamentos acumulados durante o torneio, os ganhos do campeão poderão alcançar cerca de 25 milhões de euros.

Conference League

A terceira competição continental terá 285 milhões de euros em premiações. O clube participante da fase de liga receberá 3,1 milhões de euros, com pagamentos adicionais de 400 mil euros por vitória e 133 mil por empate.

A liderança da fase de liga será recompensada com 1 milhão de euros. Os oito melhores colocados terão ainda um bônus de 400 mil euros, enquanto as equipes que terminarem entre o nono e o 16º lugares receberão 200 mil. A vaga nos playoffs acrescentará outros 200 mil euros.

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Na sequência da competição, a classificação para as oitavas de final valerá 800 mil euros. Nas quartas, o prêmio será de 1,3 milhão de euros, e a chegada à semifinal renderá 2,5 milhões. O segundo colocado receberá 4 milhões de euros, enquanto o campeão ficará com 7 milhões.