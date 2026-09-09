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Cerveja com proteína atrai novos consumidores para mercado sem álcool da Ambev

Metade de quem experimentou a Spaten Pro era nova na categoria de cervejas zero; millennials representam 65% dos compradores analisados

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 14h47
Latas de cerveja Spaten PRO pretas com letras douradas, alinhadas em uma esteira de produção industrial
Spaten Pro (Ambev/Divulgação)
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Cerveja com proteína atrai novos consumidores para mercado sem álcool da Ambev Priorizar nos meus resultados Google

A aposta da Ambev em uma cerveja sem álcool com proteína começou a atrair um consumidor que, até então, passava longe da categoria zero. Cerca de metade das pessoas que experimentaram a Spaten Pro em São Paulo e no Rio de Janeiro nunca havia comprado cervejas sem álcool, segundo dados levantados pelo Zé Delivery.

Primeira cerveja com proteína da Ambev, a Spaten Pro tem 10 gramas do nutriente por unidade e faz parte do portfólio wellness da companhia. A bebida chegou recentemente ao Zé Delivery nas duas capitais, o que permitiu à empresa acompanhar o comportamento dos primeiros consumidores do produto.

Os dados mostram ainda um perfil predominante: cerca de 65% dos compradores analisados têm entre 30 e 45 anos, faixa classificada pela companhia como millennials. Consumidores das gerações X e Z também aparecem entre aqueles que experimentaram a novidade.

Os números indicam que a estratégia pode ajudar a Ambev a aumentar o público da própria categoria. Entre os consumidores consultados pelo Zé Delivery, 41% apontaram os 10 gramas de proteína como um dos principais atributos considerados na escolha do produto. Outros 24% citaram a curiosidade e a novidade, enquanto 17% destacaram justamente a ausência de álcool.

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A combinação busca inserir a cerveja em momentos nos quais tradicionalmente ela teria menos espaço, como depois de exercícios físicos, durante a tarde ou em dias de semana. A estratégia acompanha a tentativa da indústria de bebidas de ampliar as ocasiões de consumo de produtos sem álcool e associá-los a hábitos ligados ao bem-estar.

Além de canal de vendas, o Zé Delivery vem sendo utilizado pela Ambev para acompanhar a recepção de lançamentos e identificar mudanças no comportamento dos consumidores. O marketplace realiza cerca de 100 pesquisas mensais com seus usuários e faz mais de 25 milhões de ofertas personalizadas por mês, incluindo recomendações de produtos, combinações e sugestões de carrinho de acordo com diferentes perfis.

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Com os dados gerados pela plataforma, a Ambev consegue observar desde os primeiros dias quais consumidores estão comprando um lançamento, quais características pesam na decisão e até que ponto um novo produto consegue atrair pessoas que ainda não consumiam determinada categoria. No caso da Spaten Pro, os primeiros números indicam justamente esse movimento: em vez de apenas dividir o público que já consome cervejas sem álcool, a bebida proteica começa a trazer novos consumidores para esse mercado.

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