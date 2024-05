Cerca de 6 milhões ainda não enviaram a declaração do IR 2024

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 termina nesta sexta-feira, 31, e cerca de 5,9 milhões de brasileiros correm contra o tempo para acertarem as contas com o Leão dentro do prazo e fugirem de problemas com o Fisco.

A Secretaria daReceita Federal recebeu 37,1 milhões de documentos relativos ao Imposto de Renda até às 8h desta quinta-feira, 30. O esperado pelo governo é receber 43 milhões de documentos de ajuste. O prazo final é às 23h59 desta sexta-feira.

Segundo os dados da Receita, 63% dos declarantes que já enviaram o IR têm direito à restituição. Pelas regras, o contribuinte que tiver pagado mais imposto do que o devido ao Fisco em 2023 receberá a restituição.O primeiro lote será pago já amanhã e os outros quatro serão depositados de junho a setembro, sempre no último dia útil do mês. Dos declarantes, 40,5% utilizaram a declaração pré-preenchida.A utilização do modelo pré-preenchido ou a opção pela restituição via PIXtêm direito a prioridade no recebimento das restituições.

Neste ano, a Receita Federal alterou as regras de obrigatoriedade de envio. Está obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2023, recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a 30.639,90 reais (equivalente a 2.553,32 por mês de salários, aposentadorias ou aluguéis), uma atualização de 7,3% no valor que esteve vigente entre 2015 a 2023.