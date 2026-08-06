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CEO do Bradesco quebra o silêncio sobre fraude da Americanas e operação da PF

Marcelo Noronha fala sobre o assunto após operação da Polícia Federal que teve um executivo do Bradesco entre os alvos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 09h41 | Atualizado em 6 ago 2026, 17h11
Noronha, CEO do Bradesco: investimentos em tecnologia fortalecerão a competitividade diante dos rivais
Noronha, CEO do Bradesco: investimentos em tecnologia fortalecerão a competitividade diante dos rivais (Egberto Nogueira/ímãfotogaleria/.)
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CEO do Bradesco quebra o silêncio sobre fraude da Americanas e operação da PF Priorizar nos meus resultados Google

O CEO do Bradesco (BBDC4). Marcelo Noronha, afirmou em entrevista coletiva com a imprensa nesta quinta-feira, 6, que os bancos foram vítimas de uma fraude contábil na Americanas em 2023 e que confia no trabalho da Justiça. A fala foi proferida após questionamentos de VEJA Negócios sobre a operação da Polícia Federal que atingiu um executivo do Bradesco no fim de junho.

“Nós, os bancos, fomos vítimas nesse caso da Americanas. Deixa a Justiça trabalhar, confio no trabalho da Justiça”, afirmou Marcelo Noronha.

Em junho, a Polícia Federal deflagrou, em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), a segunda fase da Operação Disclosure, que busca aprofundar as investigações sobre as supostas fraudes contábeis da Americanas , estimadas em cerca de 54 bilhões de reais.

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Na operação, Carlos Henrique Villela Pedras, executivo do Bradesco, foi alvo da Polícia Federal. Outros executivos dentro do sistema financeiro também foram atingidos, como Alexandre Abdo e André Almeida (executivos do Santander) e José Rudge (executivo do Itaú).

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CEO do Itaú também se manifestou sobre fraude na Americanas

Ontem, o presidente do Itaú (ITUB4), Milton Maluhy Filho, afirmou que o sistema financeiro foi vítima da fraude contábil atribuída à antiga gestão da Americanas. Segundo o CEO do Itaú, todos os agentes envolvidos nas relações comerciais com a Americanas — com exceção dos responsáveis pela administração da companhia, caso as acusações sejam confirmadas — foram vítimas da fraude.

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“É importante pontuar que o sistema financeiro, como um todo, teve perdas bilionárias nesse caso. Como os bancos poderiam ser coniventes com uma fraude na qual eles próprios perderam bilhões de reais?”, apontou o CEO do Itaú.

Durante a operação em junho, a PF também cumpriu mandados contra Eduardo Saggioro Garcia, Paulo Alberto Lemann e Carlos Alberto Sicupira, acionistas de referência da varejista. Em nota, os acionistas de referência disseram na época que foram surpreendidos pela operação.

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Segundo eles, as investigações indicam que o Conselho de Administração e os acionistas de referência foram continuamente enganados e induzidos a erro pela antiga diretoria da companhia. Vale lembrar que a própria Americanas não foi atingida pela operação de junho.

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