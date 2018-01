CEO da Quiksilver está desaparecido após sair para pescar no mar

O CEO da Boardriders, dona da grife de roupas de surfe Quiksilver, Pierre Agnes, está desaparecido após ter saído de lancha para pescar no mar. Ele deixou a cidade de Capbreton, no sudoeste da França, na manhã de terça-feira. Posteriormente, sua embarcação foi encontrada na mesma região, porém estava vazia.

As buscas começaram a partir das 9h17 no horário local (6h17 no horário de Brasília), após a lancha Mascaret III, pertencente ao executivo, ter sido achada encalhada na praia da cidade vizinha de Hossegor , segundo informações da Marinha francesa. Foram acionadas duas lanchas, um helicóptero e pessoal em terra para o resgate. Mas as buscas não tiveram resultado e foram suspensas à noite.

Nesta quarta, houve novas buscas desde a manhã, mas a Marinha decidiu suspender novamente seus trabalhos por volta das 14h45 locais (11h45 no horário de Brasília).

O empresário tem 54 anos de idade, nasceu em Capbreton e tem por hábito sair para pescar, segundo o jornal francês Le Figaro. Além da Quiksilver, a Boardriders é dona das marcas Roxy e DC Shoes. A empresa anunciou no início deste mês a compra da rival em moda de surfe Billabong, por 155 milhões de dólares (492 milhões de reais).

Procurada por VEJA, a Quicksilver não se manifestou sobre o incidente até o momento.