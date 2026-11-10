CEO da Nvidia entra na mira do FBI após caso com espiã chinesa, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta segunda-feira, 9, que o FBI está investigando o CEO da Nvidia, Jensen Huang, após ele admitir que teve um caso com Alice Huang. Segundo o governo americano, Huang era uma espiã chinesa que passava as informações da Nvidia para o governo chinês.

Segundo o jornal Financial Times, Trump comentou com jornalistas que tomou conhecimento sobre a polêmica e que os EUA analisariam os fatos. “Vamos analisar isso. Sei que o FBI está investigando Jensen”, declarou Trump, durante entrevista coletiva.

De acordo com o Financial Times, Trump recebeu um dossiê ultrassecreto sobre Alice Huang em maio. Huang é executiva da Megaspeed, empresa sediada em Singapura que era cliente da Nvidia.

Como o caso do CEO da Nvidia foi revelado?

No último domingo, 8, Jensen Huang, diretor-executivo da Nvidia, publicou uma carta em que pede desculpas pela mais recente polêmica em que o empresário está envolvido. De acordo com reportagens publicadas por veículos internacionais e documentos do governo americano, o CEO manteve um relacionamento romântico extraconjugal com a também empresária Alice Huang, apontada como espiã chinesa que levava informações da empresa à Pequim.

O New York Times, no fim de outubro, publicou uma das primeiras reportagens sobre o caso, em que apontam a relação entre o CEO da Nvidia com a possível espiã chinesa. Após isso, outros veículos foram a fundo na história para descobrir quem era Alice Huang. Após as movimentações e a repercussão para a situação econômica da empresa, a relação com os EUA e a família de Huang, o executivo publicou um pedido de desculpas por manter o relacionamento.

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O caso

De acordo com reportagem do Financial Times e do New York Times, a inteligência do governo americano já tinha noção do relacionamento “próximo” de Jensen e Alice, mas concluíram recentemente que a empresária e ex-executiva da Megaspeed, empresa de Singapura ligada a Nvidia, atuava como espiã para a inteligência chinesa.

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Na mensagem deixada por Huang no domingo, ele admite a relação extraconjugal e pede desculpas à família. “Eu fui infiel com minha esposa. Minhas ações machucaram ela e meus filhos. Não há desculpas para o que eu fiz. Estou profundamente arrependido”, escreveu o executivo. Ainda não há informações oficiais sobre qual era o papel de Alice Huang no repasse de informações da empresa para a China.

O ministro das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou que “a narrativa de uma suposta espiã chinesa é puramente uma acusação sem base, calúnia e difamação”. De acordo com a Reuters, a Megaspeed não respondeu de imediato a um pedido por comentários (por ter sido feito nesta segunda-feira, feriado em Singapura), e Alice Huang não respondeu aos primeiros contatos do New York Times, feitos no último mês.