CEO da BRF renuncia ao cargo; diretor financeiro assume interinamente

A BRF, dona da Sadia e da Perdigão e maior processadora de alimentos do país, informou que José Aurélio Drummond Jr. apresentou nesta segunda-feira carta de renúncia ao cargo de diretor-presidente global e de membro do conselho de administração da companhia.

De acordo com o fato relevante, o diretor financeiro e de relações com investidores, Lorival Nogueira Luz Jr., foi designado pelo conselho de administração da BRF para assumir o cargo interinamente, acumulando com suas funções atuais.

A saída ocorre em meio ao processo de suspensão das importações de frango pela União Europeia. O embargo ao produto brasileiro atinge 20 unidades de frigoríficos, sendo que a maior parte pertence à BRF.

Para ajustar a produção à proibição, a empresa anunciou na semana passada férias coletivas para 2.000 trabalhadores de Toledo (PR). Outros 6.200 profissionais entraram em folga devido à decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de interromper temporariamente as vendas de produtos da BRF para a União Europeia. A medida foi adotada após desdobramento da Operação Carne Fraca, que investiga irregularidades na análise sanitária de produtos alimentícios.

Contra a decisão da UE de descredenciar frigoríficos brasileiros, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou que o governo vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC).

(Com Reuters)