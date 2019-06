Centauro faz nova oferta e eleva proposta pela Netshoes para US$ 114,9 mi

O grupo varejista SBF, dono da rede de lojas Centauro, anunciou o aumento de sua proposta para tentar comprar a Netshoes, e-commerce de artigos esportivos. Em comunicado divulgado ao mercado na terça-feira, 11, o grupo informou que aumentou a proposta de 3,50 dólares por ação para 3,70 dólares. O montante global da operação subiu de 108,7 milhões de dólares (aproximadamente 419,2 milhões de reais) para 114,9 milhões de dólares (442,3 milhões de reais). Na sexta-feira, 14, está marcada assembleia de acionistas da Netshoes para decidir sobre a venda da companhia.

A orientação do conselho da empresa é de que os acionistas aceitem a oferta do Magazine Luiza, de 3 dólares por ação e equivalente a 93 milhões. Pesa na escolha a velocidade da negociação. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já aprovou a proposta do Magazine Luiza. Já no caso da Centauro, o processo teria que começar do zero.

No comunicado ao mercado, a Centauro diz que a nova oferta – 23,3% superior à de Magazine Luiza – torna “significativamente mais atrativas as condições financeiras para os acionistas da Netshoes” e “elimina os riscos relativos aos problemas de fluxo de caixa de curto prazo da Netshoes”.

Procuradas, Netshoes, Centauro e Magazine Luiza não se posicionaram sobre a nova oferta feita pela rede de lojas.

Leilão de ofertas