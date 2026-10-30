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Censo inédito vai revelar investimentos de 168 farmacêuticas no Brasil

Pesquisa do Sindusfarma e Datafolha reúne informações sobre produção, finanças e inovação e pretende influenciar políticas públicas para o setor

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 13h00
Homem idoso, calvo, de óculos, sorrindo e vestindo terno azul-marinho com gravata azul clara de bolinhas, sentado em cadeira de escritório com plantas verdes ao fundo e uma janela
Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfarma (Divulgação/Divulgação)
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Em meio à discussão sobre como reduzir a dependência brasileira de medicamentos e insumos importados, a indústria farmacêutica prepara um diagnóstico inédito de sua capacidade produtiva, investimentos e principais gargalos. O Sindusfarma e o Datafolha vão apresentar, em 11 de novembro, os resultados do primeiro Censo da Indústria Farmacêutica da América Latina. O levantamento reúne informações de 168 empresas nacionais e multinacionais e pretende fornecer subsídios para a formulação de políticas industriais e de incentivo à inovação no Brasil.

A pesquisa, realizada entre novembro de 2025 e março de 2026, registrou uma taxa de adesão de 88%, segundo os organizadores. Mais de 500 profissionais participaram do trabalho, que envolveu 139 perguntas sobre estrutura das empresas, recursos humanos, força de vendas, capacidade fabril, pesquisas clínicas e finanças. A abrangência permitirá traçar um retrato do setor e identificar obstáculos à expansão da produção nacional.

O diagnóstico chega em um momento em que a indústria busca ampliar o debate sobre financiamento, transferência de tecnologia e incentivos à pesquisa. A expectativa do Sindusfarma é que os dados ajudem a identificar prioridades de investimento e fortaleçam a interlocução das farmacêuticas com o governo sobre medidas capazes de aumentar a competitividade da produção brasileira.

“Um diagnóstico abrangente permitirá qualificar o diálogo com o governo, identificar oportunidades de desenvolvimento e discutir medidas mais alinhadas às necessidades da indústria”, afirma Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfarma. Segundo ele, o objetivo é fortalecer a produção e a inovação sem perder de vista o acesso da população aos medicamentos.

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O Sindusfarma representa 652 empresas nacionais e multinacionais, responsáveis por mais de 95% do mercado brasileiro de medicamentos. As companhias representadas geram aproximadamente 100 mil empregos diretos e 800 mil indiretos. Os resultados do censo serão apresentados durante o Rio Health Forum, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 11 de novembro. A partir deles, o setor espera estabelecer uma agenda mais precisa de prioridades para investimentos e políticas públicas.

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