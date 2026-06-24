Cencosud, gigante chilena do varejo, compra rede premium St. Marche

A varejista chilena Cencosud anunciou nesta quarta-feira, 24, a assinatura de um acordo para adquirir 100% das operações da rede de supermercados St. Marche. O valor da transação não foi divulgado pelas empresas.

Segundo informações divulgadas pela própria Cencosud, a St. Marche registrou vendas de 1,078 bilhão de reais nos 12 meses encerrados em março de 2026. A rede opera 32 lojas no estado de São Paulo e cidades próximas, além do Empório Santa Maria, bandeira voltada ao segmento de produtos premium.

A conclusão do negócio ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da finalização do processo de recuperação judicial em curso envolvendo a vendedora.

Fundada em 2002, a St. Marche construiu sua atuação voltada ao público de maior renda, com foco em alimentos frescos, produtos importados e itens gourmet. A companhia também mantém um centro de distribuição próprio de 7.500 metros quadrados.

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A aquisição ocorre pouco mais de um ano após a Cencosud concluir a venda da operação da bandeira Bretas em Minas Gerais para os Supermercados BH por 716 milhões de reais. Em comunicado, a companhia afirmou que a compra está alinhada à estratégia de ampliar sua participação em segmentos de maior valor agregado no mercado brasileiro.

A empresa informou ainda que a operação será financiada com recursos provenientes de desinvestimentos realizados recentemente no país.

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Presente em seis países da América Latina, a Cencosud é uma das maiores varejistas da região. O grupo reúne mais de 115 mil funcionários e opera 1.446 lojas. No Brasil, controla bandeiras como GBarbosa, Prezunic, Perini, Mercantil Atacado e Giga Atacado. Segundo o ranking mais recente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a operação brasileira da companhia faturou cerca de 10 bilhões de reais em 2025.

A compra da St. Marche ocorre em um momento de consolidação do setor supermercadista brasileiro, marcado pela busca de escala e eficiência operacional. Para a Cencosud, a aquisição amplia a presença em um nicho de mercado concentrado principalmente na capital paulista e em municípios de maior renda do estado.