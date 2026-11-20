Cemig sofre revés judicial em disputa de 421 milhões com a White Martins
Fornecedora de gases industriais e hospitalares consegue decisão favorável em processo sobre reajustes de tarifas de energia e cobrança de tributos
A White Martins, fornecedora de gases para hospitais e indústrias, obteve na Justiça uma decisão favorável na disputa de 421 milhões de reais com a Cemig, controlada pelo governo de Minas Gerais. A controvérsia envolve reajustes nas tarifas de energia e a cobrança de tributos na conta de luz. A Cemig provisionou 216 milhões de reais, mas o valor a ser devolvido à White Martins ainda será apurado.