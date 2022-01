Casos positivos de Covid-19 em farmácias atingem maior patamar na pandemia

Em meio ao apagão de dados oficiais, números da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) apontam para um aumento rápido nos casos Covid-19 no país. Segundo a entidade, o percentual de testes positivos para a enfermidade detectados entre todos os exames feitos nas farmácias do país bateu a marca de 41,8% entre os dias 10 e 16 de janeiro. Foi a primeira vez desde o início do monitoramento, em março de 2020, que tal patamar foi atingido em sete dias.

Dentre os 558.647 pacientes atendidos no período, 233.537 receberam o diagnóstico positivo para o coronavírus e suas variantes. Na semana anterior, esse número foi 43,8% menor, com 162.394 casos positivos. A entidade aponta que o contingente acumulado nos primeiros quinze dias do ano é quase o triplo dos 144.720 resultados positivos registrados em todo o mês de dezembro. Em novembro, foram 50.243 confirmações de casos.

O monitoramento foi realizado com base na coleta de dados de 4.646 farmácias. Na análise por estados, todos obtiveram índices acima de 30%. Dez tiveram mais da metade dos pacientes infectados, concentrados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. São eles Roraima (70%), Acre (66%), Ceará (63%), Mato Grosso (61%), Alagoas (59%), Rio Grande do Norte (59%), Maranhão (57%), Amapá (53%), Mato Grosso do Sul (53%) e Bahia (51%). A despeito de declarar recentemente em entrevista a VEJA que não teme a falta de testes para a identificação da doença, a entidade está recomendando que “apenas pacientes com sintomas da Covid-19 procurem uma farmácia para a realização do teste rápido”.