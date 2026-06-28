Caso do Digimais, de Edir Macedo, reforça urgência de fechar brechas aos crimes financeiros

Para os cristãos, a ganância é o pecado mais repugnante de todos por se opor à ideia de que a verdadeira riqueza está no reino dos céus. Em A Divina Comédia, de Dante Alighieri (1265-1321), o quarto círculo do inferno era reservado aos avarentos. No caso dos investigados na Operação Miragem, deflagrada na terça-feira 23, o inferno se dá na forma da chegada dos camburões da Polícia Federal. As equipes da PF foram a campo para apurar supostas fraudes no Banco Digimais, controlado por Edir Macedo, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono do Grupo Record. A eclosão de um novo escândalo, poucos meses após a derrocada do Banco Master, reforça a convicção de que as brechas que permitem os malfeitos no mercado financeiro do país precisam ser fechadas. “Os casos Master e Digimais seguem o mesmo padrão”, diz Camila Motta Luiz de Souza, sócia do escritório Motta Luiz Advocacia. “Usam as próprias regras do sistema financeiro para cometer fraudes.”

A semelhança foi destacada também pela PF ao solicitar à Justiça autorização para prosseguir com as investigações. “O Banco Digimais adotou práticas financeiras temerárias e estreitamente análogas às do extinto Banco Master”, afirmou o delegado Daniel Penido de Britto na petição. Fundada em 1981 pela família Renner — a mesma que criou a Lojas Renner —, a instituição integra os negócios de Macedo desde 2013, quando o Grupo Record foi autorizado pelo Banco Central a assumir uma fatia de 49% do então Banco Renner. Como sócio minoritário, o autoproclamado bispo não interferia nas operações. Isso mudou em 2020, quando a Record passou a deter 100% do banco, rebatizou-o de Digimais e nomeou João Luiz Urbaneja, pastor da Universal e homem de confiança de Edir Macedo, para comandá-lo. Daí para frente, segundo as investigações em curso, a história que se seguiu não é nada virtuosa.

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Uma área olhada com cobiça foi o financiamento de veículos. Sua expansão levou a carteira de crédito total a encerrar 2022 em 3,5 bilhões de reais — o dobro do registrado dois anos antes. Para bancar o crescimento, o Digimais vendia certificados de depósito bancário (CDBs) que, assim como os do Master, prometiam retornos bem acima da média do mercado, com o apelo de ser protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Assim, o total de depósitos a prazo — a rubrica em que os bancos contabilizam esses papéis — pulou de 2,8 bilhões para 5,8 bilhões de reais de 2020 a 2022. Em tese, os resgates dos CDBs pelos clientes seriam sustentados pela carteira de financiamento de carros. Para expandir o crédito, porém, a instituição passou a concedê-lo a indivíduos sem as condições financeiras necessárias e o resultado foi uma explosão de inadimplência. Os calotes, que somavam 8% da carteira em 2020, foram para 43% dois anos depois e se mantiveram ao redor de 30% em 2023.

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É nesse ponto que, segundo os investigadores, surgem as fraudes no Digimais. Para enfrentar os atrasos e calotes, o banco buscou outra fonte de recursos nos fundos de direito creditório, conhecidos como FIDCs. O problema é que, na maioria dos casos, os recebíveis que lastreavam tais fundos eram superestimados. O melhor exemplo é o do fundo Hermon, do qual o Digimais é cotista e que detém os direitos de receber a indenização de uma ação iniciada em 1967 contra a União. Por meio de um intrincado esquema, esses direitos foram comprados por 71 milhões de reais, mas passaram para o patrimônio do Hermon por 741 milhões de reais. Para a PF, não se trata de uma prova da capacidade dos envolvidos de encontrar legítimas pechinchas — ativos vendidos abaixo de seu valor justo — e sim de uma tentativa de “mascarar” o preço correto para “inflar o patrimônio” do fundo. Sendo cotista, o Digimais se beneficiaria da fraude ao também declarar em seu balanço um patrimônio maior do que o real, o que lhe permitiria seguir captando recursos por meio de CDBs anabolizados.

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Coube ao BC detectar a manobra. Em outubro de 2023, a autarquia determinou que o Hermon computasse os direitos pelo valor efetivamente pago por sua aquisição. Para atenuar o impacto em seu balanço, o Digimais propôs abater a diferença de 670 bilhões de reais ao longo de cinco anos. Em 2025, porém, o banco selou a venda das cotas do Hermon para a BA Empreendimentos, a holding que controla o Digimais em nome da Record, pelos mesmos 741 milhões de reais e com pagamento previsto para 2032. Assim, a instituição continuaria registrando o valor em seu balanço como recebível e passando a falsa impressão de solidez financeira. No mercado, as estimativas sobre o rombo do Digimais vão de 3,5 bilhões a 10 bilhões de reais. Posta à venda por pressão do BC, a instituição chegou a anunciar um acordo com Maurício Quadrado, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Master. O negócio, porém, foi vetado pelas autoridades e o BTG Pactual entrou em cena ao assinar, em abril, documentos preliminares com o Digimais, condicionando a conclusão do negócio a um aporte de 7 bilhões de reais pelo FGC. Segundo uma fonte a par da negociação, o interesse do BTG “caiu consideravelmente” após a eclosão do escândalo, o que eleva as chances de o banco de Edir Macedo ser liquidado. Qualquer que seja o desfecho, é possível que o FGC arque novamente com parte dos prejuízos.

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Antes da eclosão do novo escândalo, algumas medidas já haviam sido tomadas para coibir abusos. Desde 1º de junho estão em vigor regras mais duras, instituídas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BC, para o cálculo do valor dos ativos que lastreiam operações bancárias. Além disso, a partir de novembro, as instituições deverão fornecer mais detalhes das carteiras. Para os especialistas, outro passo importante seria promover maior integração entre os órgãos de fiscalização — sobretudo entre o BC e a Comissão de Valores Mobiliários, responsável por fiscalizar os fundos de investimento.

Há quem ainda defenda que é preciso dividir os riscos dos investimentos com os clientes, a fim de desencorajar a compra de CDBs que prometem retornos anormais. “O FGC deveria ressarcir apenas o valor investido”, diz Marília Fontes, sócia da casa de análises Nord Research. “O fundo não pode ser obrigado a indenizar o cliente por um juro abusivo prometido por um banco problemático.” Independentemente do caminho escolhido, o certo é que o país precisa melhorar urgentemente a regulamentação e a fiscalização a fim de evitar novos casos de crimes cometidos por ganância.

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Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001