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Casas Bahia vira munição de Tarcísio contra economia de Lula

Governador cita crise da varejista para atacar juros, falta de crédito e insegurança jurídica durante agenda com Flávio Bolsonaro

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 17h30 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h31
Homem de meia-idade, cabelo grisalho, camisa preta, segurando um microfone e falando em um palco com luzes fortes ao fundo
Tarcísio Gomes de Freitas (Divulgação/.)
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A crise da Casas Bahia entrou de vez no discurso econômico da oposição. Em agenda de campanha nesta quinta-feira (20), em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas usou a recuperação judicial da varejista como símbolo de um país que, segundo ele, está “indo na direção errada”.

Ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e do prefeito Ricardo Nunes, Tarcísio direcionou as críticas principalmente à situação enfrentada por empresários e comerciantes, citando falta de crédito, endividamento e insegurança jurídica.

“Olha o que está acontecendo com o nosso empreendedor. Apertado pela insegurança jurídica, apertado pelo crédito, endividado, fechando as portas”, disse o governador durante encontro com empresários na Zona Leste da capital.

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A Casas Bahia pediu recuperação judicial com dívidas de R$ 17,3 bilhões e anunciou o fechamento de 298 lojas. Uma rodada de cerca de 3 mil demissões foi suspensa nesta semana pela Justiça do Trabalho, que determinou negociação prévia com os sindicatos. 

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Tarcísio também explorou o impacto da crise sobre os funcionários da varejista. “Tem gente perdendo emprego que estava na empresa havia 20 anos. É essa a situação do nosso Brasil hoje e a gente precisa resgatar a esperança”, afirmou.

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A varejista já havia virado peça da estratégia eleitoral de Flávio. Na quarta-feira (19), o candidato à Presidência gravou material de campanha diante de uma loja fechada da Casas Bahia, em Brasília, associando as dificuldades do setor aos juros elevados e à condução da economia pelo governo Lula.

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