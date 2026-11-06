Casas Bahia vê faturamento cair e prepara fechamento de mais lojas

Uma prévia de outubro obtida pela coluna aponta que houve uma queda de 60% no faturamento da Casas Bahia em relação ao mesmo mês de 2025. O recuo da varejista de móveis e eletrodomésticos ocorre após o fechamento de centenas de lojas.

O encolhimento da Casas Bahia ainda não terminou. A varejista prepara o fechamento de outras 200 lojas. Em recuperação judicial, enfrenta uma conta delicada: cortar despesas sem perder ainda mais receita.