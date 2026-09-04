O novo leilão da Casas Bahia: eletrodomésticos e utensílios à venda

A Casas Bahia realiza nesta sexta-feira, 4, um novo leilão de eletrodomésticos e utensílios, que acontece pelo site de leilões Kwara. São cerca de 500 itens que incluem geladeiras, fogões, freezers e lavadoras, entre outros. O leilão acontece a partir das 15h desta sexta-feira e, para participar, é necessário fazer a inscrição no site da Kwara até uma hora antes do início. Todas as regras estão disponíveis do edital do processo, que deve ser lido antes da participação.

O documento reforça que os produtos à venda são da logística reversa da varejista, o que significa que são mercadorias que voltaram das lojas para o centro de distribuição, o que pode acontecer por razões como pequenas avarias e problemas de dimensão. Os lotes, que são vendidos sem garantia de funcionamento e sem direito de troca, são oferecidos no estado em que se encontram e podem apresentar avarias, ausência de peças ou acessórios e problemas de funcionamento. Há também custos e punições para quem fizer lances e quiser desistir ou não realizar o pagamento depois do arremate.

Para participar, é preciso estar cadastrado e habilitado na plataforma, com a documentação aprovada. Os interessados que tiverem feito o cadastro poderão das lances a partir das 15h, e cada lote é encerrado separadamente.

Outro ponto destacado no edital é que o preço final da compra será maior do que o que aparece nos anúncio, já inclui taxas, comissões e impostos. Além do valor do lance, o arrematante deverá pagar 5% de comissão ao leiloeiro e 15% de despesas administrativas.

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Caso o lance seja aprovado, a Kwara envia ao participante por e-mail as instruções de pagamento, que só pode ser feito por Pix ou QR Code, além de eventuais créditos que usuário já tenha na plataforma do Kwara. O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a comunicação da aprovação.

Caso a transferência não seja realizada em até dois dias, será considerada desistência e haverá aplicação de penalidades, que incluem uma multa no valor equivalente à comissão do leiloeiro, de 5%, além de despesas de 30% do valor da arrematação. A pessoa também pode ficar bloqueada na plataforma e impedida de participar de novos leilões.

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A retirada dos bens, que estão em um centro de distribuição em Jundiaí, em São Paulo, é de responsabilidade do comprador, exige agendamento prévio, bem como veículos e equipamentos adequados, detalhados no edital, e também deve ser feita toda de uma vez só – não é possível levar apenas uma parte dos lotes arrematados. As retiradas deverão ser feitas nos dias 11, 14 ou 15 de setembro, disponíveis das 9h às 11h30 3 das 14h às 15h30.