Casas Bahia ratifica recuperação judicial após seis anos sem registrar lucro

Os acionistas do Grupo Casas Bahia aprovaram a ratificação do pedido de Recuperação Judicial da companhia, mostra comunicado enviado ao mercado na noite desta segunda-feira, 19. A empresa reforça que a aprovação foi realizada em conjunto com suas subsidiárias.

“Até a presente data, o juízo não se manifestou sobre o deferimento do processamento do Pedido de Recuperação Judicial, e não há garantia de que este será deferido nos termos requerido”, diz a empresa.

Enquanto isso, a varejista afirma que permanecem em vigor os efeitos da tutela de urgência deferida

em 28 de agosto de 2026, conforme divulgado em 31 de agosto de 2026. O grupo pediu recuperação judicial com 17,3 bilhões de reais em dívidas no dia 17 de agosto após ficar seis anos sem registrar lucro.

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Em 2020, o Grupo Casas Bahia registrou lucro líquido de 1 bilhão de reais. No entanto, a companhia não conseguiu fechar nenhum ano no azul desde então. Em 2021, a companhia teve prejuízo de 297 milhões de reais.

Em 2022, o prejuízo foi de 342 milhões de reais. Já em 2023, o prejuízo subiu para 2,6 bilhões de reais. No ano de 2024, o prejuízo chegou a 1 bilhão de reais, enquanto o prejuízo de 2025 foi de 3 bilhões de reais. No primeiro semestre de 2026, a empresa acumula prejuízo de 11 bilhões de reais.

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Com a empresa apresentando prejuízo por seis anos e sem previsão para retornar ao lucro, a varejista passou a queimar caixa de forma desenfreada e protocolou seu pedido de recuperação judicial. Agora, a companhia busca fechar um acordo para pagar toda a dívida enquanto tenta retomar sua última linha do balanço para o azul.