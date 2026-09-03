Como funciona o leilão online da Casas Bahia de eletrodomésticos

A Casas Bahia coloca à venda nesta quinta-feira, 3, uma série de eletrodomésticos e utensílios domésticos em um leilão pela internet. O catálogo reúne mercadorias que retornaram à empresa e outras que passaram pela área de assistência técnica. A operação é realizada pelo site Nosso Leilão e abre uma programação de três leilões da Casas Bahia neste mês de setembro. As duas próximas vendas estão previstas para os dias 12 e 19. A empresa e a plataforma afirmam que os eventos não decorrem da recuperação judicial da varejista e frisam que a parceria entre as empresas já dura mais de um ano.

Quem quiser participar do leilão online precisa criar um cadastro na plataforma. Depois disso, os interessados podem fazer ofertas pelos lotes enquanto eles estiverem abertos. O primeiro encerramento está programado para as 14h. Uma disputa nos segundos finais pode estender o prazo: caso seja registrado um lance nos 15 segundos que antecedem o fechamento, a contagem é prorrogada por outros 15 segundos.

O comprador deve considerar que os produtos são vendidos sem garantia de funcionamento e não podem ser trocados. O edital prevê que as mercadorias podem ter diferentes tipos de problemas ou sinais de uso, como riscos, amassados, sujeira e desgaste. Também há possibilidade de ausência de embalagem, manuais, acessórios, peças ou componentes. Alguns produtos podem estar em condição de sucata.

Produtos que serão leiloados hoje

Entre os lotes desta quinta-feira estão 17 liquidificadores, 17 máquinas de lavar, 16 fogões, 15 refrigeradores e 11 purificadores de água. A oferta inclui ainda seis aspiradores de pó, seis bebedouros, quatro panelas elétricas, quatro fritadeiras e quatro fornos elétricos. O leilão também conta com três cafeteiras e três chaleiras elétricas, além de duas panelas de pressão, dois mixers e dois micro-ondas. Completam a relação uma sanduicheira/grill, uma torradeira, um miniprocessador, um espremedor de frutas e um forno a gás embutido.

Continua após a publicidade

Os produtos fazem parte do fluxo de logística reversa da Casas Bahia, que ocorre quando mercadorias voltam ao centro de distribuição. De acordo com o Nosso Leilão, entre as possíveis razões para o retorno estão danos sofridos durante o transporte e incompatibilidade das dimensões do produto com o local onde seria instalado. A plataforma também orienta os interessados a tomar cuidado com anúncios de leilões. O alerta ocorre porque circulam na internet ofertas falsas que dizem estar relacionadas ao processo de recuperação judicial da Casas Bahia.

As gigantes do varejo que quebraram