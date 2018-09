Casas Bahia mira público endinheirado com móveis de ‘Segundo Sol’

A Casas Bahia, conhecida por vender móveis com prazos a perder de vista, está de olho no consumidor de maior poder aquisitivo. Para manter o público atual e conquistar aquele de maior renda, a rede vai começar a vender móveis das casas de personagens da novela ‘Segundo Sol’, da TV Globo.

Em um primeiro momento, a rede vai vender móveis das casas dos personagens Cacau, vivida pela atriz Fabiúla Nascimento, e Beto Falcão, interpretado por Emílio Dantas. Peças de mobiliário relacionadas a outros personagens podem ser consultados no site de venda da Casas Bahia – caso dos personagens Luzia, Karola, Laureta, Roberval e Severo.

O diretor de marketing da Via Varejo, empresa que administra a Casas Bahia, Othon Vela, nega que a empresa tenha a estratégia de vender produtos mais caros, tirando seu foco do público de menor renda. “Pelo contrário, reforça os atributos da Casas Bahia de ser uma realizadora de sonhos, de permitir o acesso a produtos desejados. Temos uma ligação emocional com a compra do primeiro sofá, a primeira cozinha.”

A mudança revela uma mudança na estratégia da marca, que antes era focada em preço – a pergunta ‘quer pagar quanto’ foi usada por muito tempo pela rede varejista.

Vela admite que os produtos da linha ‘Casa de Novela’ têm atributos que podem ajudar a rede a atingir o público de maior poder aquisitivo. “São produtos que já vendemos, mas que pode representar uma quebra de paradigma. O público que não conhece o que oferecemos vai descobrir que pode comprar produtos de qualidade, bonitos, sofisticados, com design e preço acessível.”

Para divulgar os móveis da linha ‘Casa de Novela, a rede fará inserções no intervalos da novela e montou casas cenário em três estações de metrô e CPTM: Luz, Barra Funda e Tatuapé.

Os móveis do projeto ‘Casa de Novela’ são resultado de um projeto inédito de licenciamento entre a Casas Bahia e a Globo.

