Casas Bahia fecha acordo para indenizar mais de 4 mil demitidos em agosto

O Grupo Casas Bahia firmou um acordo que prevê o pagamento de R$ 7.500 a cada um dos 4.435 trabalhadores demitidos em agosto. As indenizações somam R$ 33 milhões, além das verbas rescisórias previstas em lei, como aviso-prévio, férias e 13º salário proporcionais e multa de 40% do FGTS.

O entendimento com a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) foi analisado em audiência de homologação no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), em Brasília, nesta quinta-feira (15).

O acordo também estabelece mecanismos para garantir que parte dos créditos trabalhistas seja paga fora da recuperação judicial da empresa.

Em futuras demissões coletivas, a varejista terá de comunicar os sindicatos com pelo menos 72 horas de antecedência. O descumprimento pode gerar multa de R$ 1.000 por trabalhador afetado, limitada a R$ 1 milhão.

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Disputa começou após cortes sem diálogo sindical

A CNTC acionou a Justiça do Trabalho sob o argumento de que as dispensas em massa foram realizadas sem intervenção prévia dos sindicatos.

Em agosto, uma decisão provisória suspendeu os efeitos das demissões abrangidas pela ação e determinou o restabelecimento dos vínculos e de benefícios cancelados. A liminar não julgou definitivamente a legalidade dos cortes; abriu caminho para a negociação que resultou no acordo.

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O caso envolve um precedente do Supremo Tribunal Federal. No Tema 638, o STF estabeleceu que a intervenção sindical prévia é necessária em demissões em massa.

Isso não significa que o sindicato tenha poder de veto nem que precise autorizar os desligamentos. A decisão exige que os representantes dos trabalhadores sejam envolvidos antes da implementação dos cortes.

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Reestruturação ocorre em meio à crise financeira

Em agosto, a Casas Bahia anunciou o fechamento de 298 lojas e pediu recuperação judicial para renegociar dívidas de R$ 17,3 bilhões. Um laudo sobre as operações registrou que o quadro de funcionários caiu de 29.737 para 25.090 entre 3 e 28 de agosto.

As rescisões no período somaram R$ 126,7 milhões. O mesmo levantamento apontou queda de 35,3% no valor das vendas digitais entre julho e agosto.

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A companhia registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre de 2026. Desse total, R$ 9,1 bilhões foram atribuídos a efeitos contábeis não recorrentes e sem impacto no caixa, segundo a empresa.

A Justiça paulista ainda não decidiu se aceita o pedido de recuperação judicial.

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Nesta quinta, o Ministério Público de São Paulo se manifestou a favor do processamento, mas apontou documentos que a empresa ainda precisa complementar. A manifestação não equivale à decisão final do tribunal.