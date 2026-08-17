Casas Bahia busca R$ 1 bilhão para recompor estoques em meio à recuperação judicial

O Grupo Casas Bahia corre para reforçar o caixa e evitar que a crise financeira afete ainda mais a operação. Segundo apuração do Valor Econômico, a varejista iniciou conversas com bancos e fundos de investimento para levantar cerca de 1 bilhão de reais em um novo empréstimo.

A prioridade dos recursos é recompor os estoques, principalmente em um momento em que a companhia enfrenta dificuldades para manter o abastecimento de suas lojas e canais digitais. A busca por crédito ocorre após a

Casas Bahia protocolar um pedido de recuperação judicial, em meio a uma dívida de 17,3 bilhões de reais.

A operação em negociação deve seguir o modelo conhecido no mercado como DIP (debtor-in-possession), modalidade de financiamento destinada a empresas que estão em recuperação judicial. O mecanismo permite que a companhia obtenha dinheiro novo para continuar funcionando durante o processo de reestruturação.

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A necessidade de capital de giro ganhou força depois de uma deterioração no nível de estoques. No segundo trimestre de 2026, o volume armazenado pela companhia recuou mais de 20%, enquanto a cobertura dos produtos caiu de 95 para 75 dias, segundo informações divulgadas sobre a situação financeira da empresa.

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Os estoques consolidados passaram de 5,4 bilhões de reais no fim de março para 4,2 bilhões de reais no fim de junho. O número, entretanto, teria sofrido nova redução por conta da queda na linha de crédito dos fornecedores. Fontes ouvidas pelo Valor indicam que, no cenário atual, o ideal seria ter cerca de 400 milhões de reais a mais de estoques para equilibrar a redução que aconteceu. Aproximadamente 3,7 bilhões de reais é o nível ideal para o tamanho do Grupo Casas Bahia.