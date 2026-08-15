ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Casas Bahia: após fechamento de 298 lojas e demissões, sindicato se manifesta

Entidade de classe diz que monitora situação e orienta funcionários demitidos; nos três primeiros meses de 2026, rede teve prejuízo de 1,064 bilhão de reais

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 14h38 | Atualizado em 15 ago 2026, 14h55
Fachada moderna com grandes painéis digitais azuis exibindo CASAS BAHIA em branco e um contorno neon, com pessoas borradas em movimento no primeiro plano e na entrada. O ambiente é iluminado por luzes azuis e brancas, com reflexos em janelas e no chão.
Diante de crise, 298 lojas das Casas Bahia foram fechadas (CASAS BAHIA/Divulgação)
Continua após publicidade
Casas Bahia: após fechamento de 298 lojas e demissões, sindicato se manifesta Priorizar nos meus resultados Google

Após o fechamento de 298 lojas e demissão de cerca de 2 000 funcionários das Casas Bahia, dado apurado pelo jornal Valor Econômico, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região (Secor) emitiu nota informando que monitora a situação e afirmando que vai tomar medidas para garantir os direitos dos trabalhadores.

O sindicato disse que o fechamento das unidades da rede localizadas em Osasco e região ocorreu de forma repentina. “Sem informações prévias sobre o encerramento das atividades, funcionários relataram que foram pegos de surpresa diante da interrupção das operações em algumas lojas.”

Segundo o Secor, os funcionários relataram que ainda aguardam informações detalhadas sobre os procedimentos de desligamento, pagamento das verbas rescisórias, bem como a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), seguro-desemprego e demais direitos trabalhistas.

Siga

“O sindicato está acompanhando de perto essa situação e tomará todas as medidas necessárias para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. Os comerciários não podem arcar com prejuízos decorrentes de decisões empresariais tomadas sem o devido diálogo e transparência”, disse, em comunicado publicado nesta sexta-feira, 14, Luciano Pereira Leite, presidente do Secor.

Continua após a publicidade

A entidade de classe está orientando que os trabalhadores não assinem documentos sem análise e orientação jurídica.

Na quinta-feira, 600 pessoas foram demitidas, enquanto a previsão para sexta-feira era de outros 1,3 mil a 1,4 mil desligamentos. Somadas, as duas rodadas representam entre 1,9 mil e 2 mil postos de trabalho e equivalem a cerca de 6,7% da força de trabalho da companhia.

Continua após a publicidade

Crise nas Casas Bahia

A ofensiva de redução de custos acontece em meio a uma situação financeira delicada. Nos três primeiros meses de 2026, a Casas Bahia teve prejuízo de 1,064 bilhão de reais, ante uma perda de 408 milhões de reais no mesmo intervalo do ano anterior. Em 2025, o prejuízo consolidado acumulado pela companhia havia ficado perto de 3 bilhões de reais.

Um dos principais pontos de pressão está nas despesas financeiras. No primeiro trimestre, o resultado financeiro líquido foi negativo em 1,171 bilhão de reais, em um cenário de juros altos. Ao mesmo tempo, o elevado endividamento das famílias tem restringido o consumo, dificultando uma recuperação mais forte das vendas.

Continua após a publicidade

A companhia passou por uma recuperação extrajudicial em 2024, após um desequilíbrio em sua estrutura de capital. O processo foi solucionado em acordo com os bancos, mas a empresa continuou convivendo com o impacto das despesas financeiras e com a necessidade de melhorar seus resultados.

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA

Publicidade
TAGS:
Demissão
Empresa
Negócios
Prejuízo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ESPECIAL ABRIL DAY

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).