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Economia

Casas Bahia anuncia prejuízo de R$ 10 bi e culpa juros altos e bets

Empresa declarou que cogita pedir recuperação judicial para sair de crise que levou ao fechamento de quase 300 lojas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 18h42 | Atualizado em 16 ago 2026, 18h42
Loja da Casas Bahia: a varejista reduziu a equipe responsável por pagamentos
Loja da Casas Bahia (Vitor Mourão/Shutterstock)
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Casas Bahia anuncia prejuízo de R$ 10 bi e culpa juros altos e bets Priorizar nos meus resultados Google

A Casas Bahia informou neste domingo que estuda entrar em recuperação judicial, após divulgar um prejuízo de 10,1 bilhões de reais no segundo trimestre de 2026.

“Dentre as medidas avaliadas pela companhia e passíveis de potencial implementação estão medidas de reorganização formal de seus passivos e obrigações, incluindo possível nova recuperação extrajudicial ou recuperação judicial”, informou a empresa, em comunicado.

A crise já levou ao fechamento de 298 lojas da rede.

Entre os motivos que levaram à situação, a companhia listou os juros altos e uma “disputa” pelo orçamento doméstico, inclusive com apostas on-line (bets), que estaria prejudicando o consumo das famílias.

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Isso levou a uma diminuição das compras pela empresa, que acarretou a necessidade de mudança na operação.

“Diante desse conjunto de fatores — combinado a um cenário macroeconômico mais desafiador, com taxas de juros ainda elevadas, consumo das famílias pressionado e disputa crescente pelo orçamento doméstico, inclusive das apostas on-line (bets), a Companhia reduziu o volume de compras de estoque”, afirma o comunicado.

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A Casas Bahia também declarou que “continua avaliando alternativas operacionais, financeiras, societárias e estratégicas adicionais, considerando a evolução da posição financeira da Companhia, suas projeções de fluxo de caixa, as negociações com seus stakeholders e as condições dos mercados financeiro e de capitais”.

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