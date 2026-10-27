Casar em 2027 pode custar até R$ 170 mil; veja o que mais encareceu

Quem pretende subir ao altar em 2027 precisará preparar o bolso. Organizar um casamento no Brasil deve custar a partir de 65 mil reais, podendo chegar a 170 mil reais em celebrações com mais de 200 convidados. A estimativa faz parte de um levantamento da Wedy, plataforma especializada no mercado de casamentos, que analisou os custos de fornecedores e as tendências de preços para o próximo ano. Entre os serviços que mais encareceram, o aluguel de espaços para eventos lidera, com alta de 25% entre 2025 e 2026.

Segundo o Relatório Wedy 2026, a combinação entre espaço e buffet representa aproximadamente 37% do orçamento total de uma cerimônia. Os dois serviços estão entre os principais responsáveis pelo custo de uma festa e podem exigir desembolsos superiores a 60 mil reais, dependendo do número de convidados. Para casamentos pequenos, com até 80 pessoas, o orçamento estimado começa em 65 mil reais, dos quais aproximadamente 23 mil reais são destinados ao espaço e à alimentação. Já eventos de médio porte, com 80 a 130 convidados, devem custar entre 80 mil e 105 mil reais, com cerca de 38 mil reais reservados para esses dois serviços.

Nas celebrações maiores, com 200 convidados ou mais, a estimativa sobe para uma faixa entre 105 mil e 170 mil reais. Nesses casos, espaço e buffet representam aproximadamente 63 mil reais do orçamento, segundo o levantamento. Apesar de exigirem um investimento total menor, as festas pequenas podem apresentar custos proporcionalmente mais elevados por convidado. Isso acontece porque despesas fixas, como a locação do espaço e a contratação de fornecedores, são distribuídas entre um número menor de pessoas.

Em casamentos com até 80 convidados, o custo do espaço chega a 208 reais por pessoa, enquanto em festas com 200 ou mais participantes o valor cai para 127 reais. A diferença também aparece no buffet: o serviço custa, em média, 214 reais por convidado em celebrações menores, contra 148 reais nas maiores.

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Aluguel de espaços lidera alta dos preços

Entre os serviços analisados, a locação do espaço registrou o maior aumento de preços. O custo médio passou de 95 reais por convidado em 2025 para 119 reais em 2026, uma valorização de aproximadamente 25%. Para o próximo ciclo, a Wedy projeta que esse valor alcance 128 reais por pessoa. A fotografia também apresentou aumento expressivo, de 15% no período, passando de 47 para 54 reais por convidado. Já os serviços de decoração ficaram 6% mais caros, com o custo médio avançando de 83 para 88 reais.

O buffet apresentou uma variação mais moderada. O preço médio passou de 139 reais por convidado em 2025 para 143 reais em 2026, uma alta de aproximadamente 3%. O levantamento também apresenta os valores típicos cobrados por diferentes fornecedores do setor. O buffet aparece como um dos serviços de maior custo, com preço de referência de 16. 500 reais, seguido pela decoração, de 9. 650 reais, e pelo aluguel do espaço, de 9 mil reais.

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Outros gastos incluem fotografia, com valor típico de 5. 400 reais, vestido de noiva, de 5 mil reais, filmagem e assessoria de casamento, ambos em torno de 4 mil reais. A contratação de um DJ custa aproximadamente 3. 700 reais, enquanto os serviços de um celebrante ficam em 2. 800 reais. Despesas adicionais, como o dia da noiva, estimado em 2. 350 reais, bolo, de 2 mil reais, e papelaria e convites, de 1. 600 reais, também entram na conta. Os valores são referências de mercado e podem variar conforme a localização, o porte do evento e os serviços contratados.

Além do aumento dos preços, o estudo identificou mudanças no planejamento das cerimônias. Os casais estão antecipando a contratação dos espaços para garantir as datas desejadas, especialmente nos períodos de maior procura. Em 2024, a antecedência média para fechar o local da festa era de seis meses. O prazo passou para 6,4 meses em 2025 e chegou a sete meses em 2026, o equivalente a aproximadamente 212 dias antes da celebração. A contratação do buffet costuma ocorrer cerca de um mês depois da reserva do espaço, normalmente com seis meses de antecedência.

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O calendário também influencia os custos e a disponibilidade de fornecedores. Novembro aparece como o mês mais concorrido para a realização de casamentos, concentrando o maior volume de eventos, segundo a Wedy. Já janeiro e fevereiro registram a menor procura do ano, o que pode ampliar as possibilidades de negociação de preços e condições de pagamento com os fornecedores.