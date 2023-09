Casa de Haddad é alvo de tentativa de assalto enquanto ministro dormia

A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na zona sul de São Paulo, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, 14. O ministro dormia no local. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado.

Segundo a polícia, a tentativa de assalto aconteceu por volta de 5h. Ás 3h, uma pessoa desceu de uma moto e arrombou o portão. Na sequência, quatro homens armados passam pelo portão e, com dificuldade de adentrar a residência, desistem. Uma funcionária, ao chegar no local no início da manhã, no bairro Indianópolis, percebeu o portão da casa arrombado e avisou a família. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal.

Após o ocorrido, o ministro cancelou agenda que tinha pela manhã. Policiais federais estão no imóvel para fazer uma perícia. A Polícia Civil também passou pelo local.

