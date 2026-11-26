A condenação dos três maiores fabricantes de fragrâncias do mundo por práticas anticompetitivas na Europa tem um capítulo brasileiro ainda em aberto. A Firmenich, a Givaudan e a International Flavors & Fragrances (IFF), que receberam multas de cerca de 630 milhões de dólares da União Europeia e do Reino Unido nesta quarta-feira, 25, são investigadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por suspeitas de práticas anticompetitivas com efeitos no mercado brasileiro.

O processo administrativo, instaurado em julho deste ano, envolve os três grupos empresariais e seis executivos e ex-executivos. As evidências que embasaram a abertura da investigação foram obtidas por meio de um acordo de leniência firmado com a autoridade brasileira em 2025.

Um dos executivos investigados pelo Cade é Maurizio Volpi, presidente da divisão de fragrâncias e beleza da Givaudan. Nesta quarta-feira, a companhia suíça anunciou que o executivo deixará o cargo até o fim do ano, em decorrência das conclusões das investigações antitruste no exterior.

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Segundo as autoridades europeias, entre março de 2019 e março de 2023, os fabricantes compartilharam informações sobre preços e estratégias comerciais nas negociações com a Unilever, maior compradora mundial de fragrâncias para produtos de consumo. As práticas envolviam insumos utilizados na fabricação de sabonetes, xampus, detergentes e outros produtos presentes no cotidiano dos consumidores.

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As três companhias reconheceram a participação no cartel perante as autoridades europeias e obtiveram reduções nas multas por sua colaboração com as investigações. A Givaudan anunciou provisões adicionais de 50 milhões de francos suíços para possíveis obrigações em outras jurisdições. A Firmenich, por sua vez, ressaltou que os acordos europeus não representam reconhecimento de responsabilidade nos demais mercados.

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No Brasil, onde o processo ainda está em tramitação, eventual condenação pode resultar em multas de até 20% do faturamento das empresas, nos termos da legislação concorrencial. As conclusões das autoridades europeias, contudo, não representam uma condenação automática das companhias no mercado brasileiro.