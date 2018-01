Carteira de motorista brasileira passará a valer na Itália

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira passará a ser aceita para a obtenção do documento equivalente italiano. A medida decorre de um acordo entre os dois países e entrou em vigor após ser publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira. Os italianos também poderão fazer o mesmo em relação à habilitação no Brasil.

Com isso, os motoristas não precisarão passar por testes ou exames ao solicitar o documento no outro país. A regra vale para carteiras das categorias brasileiras A e B, exceto em casos de condições especiais, como que exijam adaptação do veículo e de uso de prótese.

Outra restrição é que o pedido de conversão sem exame ou teste não vale para portadores de carteira de habilitação provisória, e deverá ser feito até quatro anos após a residência no país estrangeiro.

Ainda de acordo com a medida, a CNH de brasileiro residente no país europeu deixa de ter validade para a circulação após um ano da obtenção da permissão de residência na Itália. Para italianos, seu documento perde validade 180 dias após a entrada no Brasil.