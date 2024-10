Cartão do Bolsa Família não poderá ser usado para pagar bets

O cartão do Bolsa Família não poderá ser usado como meio de pagamento para bets, afirmou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, nesta quinta-feira,17.

Não está claro, porém, quando a medida passará a valer, já que o bloqueio está em fase de implementação. O bloqueio do cartão do Bolsa Família em sites de bets deverá ser feito da mesma forma como acontece com os cartões de crédito.

O uso do cartão, segundo o ministro, é para acesso às necessidades da família. “O cartão do Bolsa Família tem liberdade de uso para acessar necessidades da família, alimentação e outras. Certamente, jogos não são uma necessidade. Para não criar inclusive um preconceito contra cartão do Bolsa Família, a medida geral que vale para todos os cartões vale também para o cartão do Bolsa Família”, disse. Apenas em agosto, estima-se que pessoas contempladas pelo Bolsa Família gastaram 210 milhões com bets.