Cartão amarelo com publicidade? O futebol brasileiro agora tem

A partir desta quinta-feira, 30, toda vez que um jogador fizer uma falta digna de cartão amarelo no futebol brasileiro, a marca de uma seguradora vai ganhar visibilidade.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fechou acordo com a Yelum Seguros para que o cartão amarelo passe a exibir o logotipo da empresa em partidas oficiais. A ação, batizada de “Cartão Yelum Seguros”, marca o início do patrocínio da seguradora à arbitragem brasileira e é apresentada como uma iniciativa inédita no país.

Pelo contrato, todos os cartões amarelos utilizados pelos árbitros na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ao longo do segundo semestre de 2026, terão a marca da Yelum impressa. A identidade visual da empresa também estará nas mangas dos uniformes e nas munhequeiras da equipe de arbitragem.

O projeto foi desenvolvido pela agência Greenz, em parceria com a Wolff Sports, e integra a estratégia da seguradora para ampliar reconhecimento de marca e se aproximar de consumidores e corretores por meio do futebol, um dos principais territórios culturais do país.

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Integrante do Grupo HDI desde 2023, a Yelum Seguros atua em diferentes segmentos, como automóvel, residencial, vida, empresarial e transportes, entre outros, atendendo atualmente mais de 2,5 milhões de clientes, com volume anual de prêmios superior a 7,5 bilhões de reais.

No futebol, o cartão amarelo serve de alerta para algo mais grave que pode acontecer (um cartão vermelho e a expulsão). Para a seguradora, é a metáfora perfeita para a ideia de precaução que espera que seus clientes adotem.