Carta ao Leitor: Um começo preocupante

Há exatos vinte anos, ao anunciar os postos-chave de seu futuro governo, Luiz Inácio Lula da Silva provocou dois tipos de reação. A primeira foi de alívio, quando apontou como ministro da Fazenda Antonio Palocci, ex-pre­feito de Ribeirão Preto e quadro moderado do Partido dos Trabalhadores, bastante afastado das alas radicais da agremiação. A segunda foi de surpresa (positiva), com a nomeação do então deputado federal Henrique Meirelles (PSDB-GO), ex-presidente mundial do BankBoston, para o comando do Banco Central. Apesar da estranheza que provocou, a indicação foi muito bem recebida pelo “mundo do dinheiro”, como relatou a reportagem de capa da edição de VEJA datada de 18 de dezembro de 2002. Em ambos os casos, a ascensão de Palocci e Meirelles denotava algum grau de tranquilidade e previsibilidade.

Às vésperas do início do terceiro mandato de Lula na Presidência, os humores são bem diferentes de duas décadas atrás. Na semana que marcou a oficialização do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad à cadeira de ministro da Fazenda, sobraram sinais contraditórios e incertezas com relação à gestão da economia pelo futuro governo. Ao mesmo tempo que Haddad fez acenos ao mercado com a indicação de nomes bem-vistos pelos setores financeiro e empresarial em duas secretarias importantes do ministério (a dos economistas Gabriel Galípolo e Bernard Appy), seu discurso apresentou-se como um amálgama que junta posicionamentos pró-gastança de recursos públicos, e platitudes sobre responsabilidade fiscal e questões tributárias, com indicações movediças do que deve acontecer de fato a partir de janeiro.

Na terça-feira 13, o cenário piorou ainda mais. Depois de protagonizar rumores negativos sobre sua nomeação, Aloizio Mercadante, um dos integrantes do PT que provocam a maior aversão do mercado, foi mesmo sacramentado como comandante do BNDES, em uma manobra que incluiu mudanças na Lei das Estatais para acomodá-lo no posto. No discurso em que indicou Mercadante ao posto, Lula criticou as privatizações, subiu um tom e não escondeu a disposição de afrontar os críticos da nomeação, em um claro sinal de que seu governo voltará a ser pródigo no caráter intervencionista na economia e em generosos financiamentos e empréstimos a empresas privadas, como nos tempos da desastrosa política que criou as chamadas “campeãs nacionais”.

Evidentemente, ajustes podem ser realizados no time e na política a ser implementada, mas até agora a estruturação da área econômica do novo governo tem sido preocupante. Ao contrário do que recomendaram economistas durante a campanha — alguns deles dentro do próprio gabinete de transição, como Persio Arida e André Lara Resende —, Lula insiste em reafirmar que seu governo não está preocupado com gastos ou com responsabilidade fiscal. Da mesma forma, parece desenhar um cenário perigosamente próximo da malfadada Nova Matriz Econômica, gestada no primeiro mandato de Dilma Rousseff. No modelo, estimulam-se o consumo e o crédito e força-se a redução artificial dos juros em bancos públicos com o objetivo de aquecer a economia, uma equação que levou ao desastre econômico e à estagnação, provocando uma das mais severas recessões já vividas pelos brasileiros. Os passos iniciais de um novo governo (e as escolhas dos nomes das áreas nevrálgicas) são decisivos para definir o que vem pela frente. E, nesse sentido, o governo Lula 3, infelizmente, começou mal.

Publicado em VEJA de 21 de dezembro de 2022, edição nº 2820